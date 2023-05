A dos años de haber lanzado su primer sencillo musical “Dame lo que hay”, Matías Gruener debuta como compositor con el tema “Con las estrellas”, mismo que estará disponible en plataformas a partir de este jueves 25 de mayo.

Inspirado por una decepción amorosa, así como un momento difícil en su vida, en el que permaneció mucho tiempo alejado de sus seres queridos por motivos laborales, el joven artista escribió junto a Dstance una balada pop, en la que plasma una subida y bajada de emociones que, asegura, conectarán con el público.

“Estaba haciendo una serie en Baja California y esa serie me cambió la vida, fue un momento feliz, pero aborda temas fuertes, uno como actor se mete demasiado en el personaje haciendo que esos sentimientos se te pueden combinar, es decir que no se queda sólo en el personaje, eso me empezó a pasar a mí, empecé a sentir todo lo que mi personaje vivía, me empecé a sentir un poco solo, no estaba con mis papás, con mi hermana, fueron meses complicados”, afirmó Gruener en entrevista.

“Necesitaba hacer una canción de un amor que no funciona porque en ese momento me sentía solo, al final del día la única cosa que tenía era ver las estrellas, en Tijuana se veían muy bien y verlas en la noche mientras pensaba qué iba a ser de mí y que tenía que soltar a mi personaje, surgió la magia”, agregó el cantante de 17 años.

Gruener nació en Coahuila. Es hijo de Susana Zabaleta y el cineasta Daniel Gruener. Desde los siete años de edad comenzó a desarrollarse dentro del medio del espectáculo.

En 2015 debutó como actor en la puesta musical “Los Locos Addams”; cuatro años después formó parte del elenco de la obra “A los 13” y en cine asumió un rol en el cortometraje Tarjeta Roja.

En cuanto a lo musical, su segundo sencillo “Mala” lo estrenó el año pasado. De acuerdo con el cantautor, sus padres siempre han fungido como una fortaleza para mantenerse vigente, son ellos quienes lo orientan para tomar una mejor decisión, indicó.

“Mis papás siempre me han dado muchos consejos, uno de ellos es ser honesto con mi profesión. En su momento les conté cuando empecé a componer, pero no quise enseñarles hasta que terminara esta canción, cuando se las enseñé me dijeron que usara mucho mis sentimientos, no sólo hablar de qué me está pasando en ese momento, sino que cada cosa que viva, cada que vea o escuche, escribirla y en un futuro me podría servir para algo”, compartió.

Gruener confesó que sus padres, -el director de cine Daniel Gruener y la actriz y cantante Susana Zabaleta- son estrictos a la hora de dar una crítica, postura que agradece mucho ya que eso lo ayuda a evolucionar y a percatarse, de una forma objetiva, cuáles son los errores que pudiera estar cometiendo.

“Mi papá es una persona muy dura, directa con lo que piensa, pero prefiero que la gente nos diga las cosas como son y más si viene de familia, claro que me da un nervio bastante fuerte a la hora de enseñarles mis proyectos a mis papás ya sea una película o serie que hice o mis composiciones, siempre me pongo nervioso por escuchar lo que dicen y opinan, pero al final del día, siempre les doy las gracias por ser las personas más honestas”, aseguró.

Matías adelantó que continuará lanzando más música, además no descuidará su faceta como actor y próximamente estrenará el filme “Héroes”, basado en la épica Batalla de Chapultepec.