Matthew McConaughey revela cómo la docencia le cambia la vida

El actor Matthew McConaughey, originario de Estados Unidos y ganador del Oscar en 2013 por su papel en la película el Club de los Desahuciados (2013), platicó con los más de nueve mil jóvenes becarios de Fundación Telmex y expresó que las oportunidades en la educación deben ser iguales para todos.

En su participación en México Siglo XXI 2019 de Fundación Telmex-Telcel dijo que todos nacemos con diferentes capacidades para desarrollar actividades, pero “creo que todos debemos tener oportunidades iguales en educación, esa debería ser la prioridad”, aseguró.

Ahora el actor se desempeña como profesor de cine en su alma mater e imparte la clase, del guion a la pantalla, una materia que asegura “me hubiera gustado tener cuando estudiaba”.

En la clase acerca y motiva a los alumnos a escribir a imaginar los escenarios para sus proyectos fílmicos y adentra a los estudiantes a la producción en el cine. Considera que la escuela debe de dar las bases para ser competitivos, “la competencia deber ser la vara con la que se mida”.

Foto: Roberto Aguilar | El Sol de México

“Soy ahora un profesor de la Universidad de Austin, Texas. La clase explorará la naturaleza del primer guión y la ciencia detrás de la magia de hacer una película. Así que es toda una serie de adaptaciones e inspiración”.

En su charla con los jóvenes salieron a relucir las anécdotas que lo fueron encaminando al cine, se dijo un hombre estudioso y viajero.

“Amaba viajar, me había graduado y escogí Australia porque hablaban inglés. Si no sabes todavía qué quieres hacer, está bien”.

En su adolescencia estaba seguro que quería seguir el camino de la abogacía, pero un día se topó con un libro que re direccionaría su vida hacia la industria del cine.

“De regreso a Estados Unidos estudié Derecho en la Escuela de Leyes y me topé con un libro que me atrapó para siempre: The Greatest Salesman in the World”.

Fue entonces que llamó a su familia para anunciar su decisión de que su profesión sería la actuación. Así inició sus estudios dentro del cine en busca de su primera oportunidad para actuar y que encontró en una cantina.

Foto: Roberto Aguilar | El Sol de México

“Fui a un bar con mi novia en Texas. Y conocí a un tipo que estaba haciendo un casting para un filme. Asistí y me ofreció un papel sin script y esa noche la primera palabra que salió de mi boca en 1992 fue: All right, all right, all right…”

De ahí, aprendió a caracterizar varios personajes, a cambiar de piel, su primera película fue con Richard Linklater con “Rebeldes y confundidos” (1993). Pero reconoce que uno de las caracterizaciones que disfrutó fue en el Club de los desahuciados.

“Es mi trabajo hacer cosas duras. Disfrazarte para un Halloween está bien, pero he tomado retos como en cinco meses bajar de peso dramáticamente para un papel… es mi trabajo”.

Acto seguido recordó con una sonrisa en el rostro cuando en 2013 ganó el Oscar, “cuando gané el Oscar recuerdo que contuve la respiración y pensé que ninguno de los nombres comenzaba con “M” entonces no podía escuchar nada y confirmé, si era el mío. Fue un hermoso momento”, aseguró.

El actor habló de Fundación Just keep livin en que al igual que Fundación Telmex apoya a jóvenes que están interesados en incursionar en algún deporte.

“Proveemos un lugar seguro, un lugar en donde practiquen deportes, nutrición, servicio comunitario”.

Llamo a los jóvenes a planear su tiempo, a dormir bien, hacer ejercicio, comer bien para poner atención en lo que se quiere lograr. “Tienes que priorizar. Entender qué es lo más importante en tu vida y comienza desde ahí”.