Mauricio Martínez ,un mexicano que cuenta su vida en Broadway

Vivir de la música y la actuación le han permitido a Mauricio Martínez experimentar momentos y emociones que difícilmente podrían describirse, pero en su intento por hacerlo a través de explorar nuevas opciones en su carrera, ahora prepara un show musical llamado De México to Broadway, donde contará su vida y celebrará su trayectoria artística.

“La vida es lo que te convierte en un mejor contador de historias, en un mejor intérprete, y yo he tenido una vida tan llena de todo: de aventura, de viajes, romance, sufrimiento, enfermedad, pruebas límites de vida, éxito, fracaso… he experimentado tanto que le pido prestado a mi propia vida para plasmarlo en el escenario”, explica Mauricio, quien el 1 de julio ofrecerá este show especial en el prestigioso cabaret Feinstein’s/54 Below, de Broadway.

Con una carrera que lo lanzó a la fama hace 16 años en el reality Operación Triunfo, donde obtuvo el cuarto lugar, el cantante ahora está protagonizando On your feet!, su primer musical en Broadway donde interpreta a Emilio Stefan.

Es justamente la oportunidad de dar vida a una figura como ésta la que lo ha hecho reflexionar sobre la relación entre su vida y los personajes que ha interpretado, los cuales, desembocaron en el proyecto De México to Broadway.

“Ahora que interpreto a Emilio Stefan me doy cuenta que él tiene mucho de mí. Por ejemplo, cuando Gloria (Stefan) sufre el accidente y yo tengo que estar en el hospital es algo que yo ya he vivido pero del otro lado: yo fui de alguna manera la figura pública que estaba expuesta a los medios y que estaba batallando con una enfermedad de la que todo el mundo se enteró”, recuerda sobre la batalla contra el cáncer de vejiga que enfrentó en 2010 y que volvió a atacarlo seis años más tarde.

“Todo ese tipo de cosas que ya viví, el sufrimiento de perder a un padre, de perder a un amor, de ser un migrante y estar en un país nuevo, todo eso le pido prestado a mi vida para plasmarlo en el escenario porque es muy similar”, explica el actor.

Preparar el show De México to Broadway y revisar las canciones que interpretó en musicales como La Bella y la Bestia, Jesucristo súperestrella, Evita, Fiebre de sábado por la nocheo la propia On your feet! han sido también una oportunidad para que Mauricio haga un balance de su carrera.

“Definitivamente soy otra persona porque ya tengo canas en mi barba y algunas arrugas pues evidentemente ya no tengo los 24 años que tenía cuando estaba en ese programa”, bromea el cantante que adelanta comenzará los preparativos de su nuevo disco a finales de año.

Todas estas oportunidades lo han motivado como artista, pues “me siento como ese niño de 24 años que está volviendo a empezar porque todo en mi vida ahorita es nuevo, con mas bagaje, con más experiencia, pero es algo nuevo”, dice. Y advierte: “este es apenas mi primer show en Broadway, todavía falta mucho por hacer”.