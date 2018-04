Mauricio Ochmann se despide de "El Chema" y los niños son la razón

Ya no habrá más "Chema" para Mauricio Ochmann y para aclarar los rumores sobre su despedida de este papel el propio actor explicó las razones.

A través de su perfil de Facebook lanzó una carta agradeciendo a sus seguidores por el apoyo en la serie de la que debe separarse pues le entristece y le enoja que este tipo de contenido, es decir series sobre el narcotráfico en México, esté al alcance de los niños.

"La única realidad es que el personaje tuvo gran éxito y sé que lo lógico sería sacarle todo el jugo, pero me movió profundamente darme cuenta de la cantidad de niños y niñas de TODAS las edades que se acercaban a felicitarme por ser fans del personaje y decirme que lo admiraban.

"Me entristece y me enoja que este tipo de contenido esté al alcance de los niños y si los padres no son lo suficientemente responsables para no sentarse a ver este tipo de programas como si fueran para toda la familia, en mi debía existir esa responsabilidad como artista más allá de la fama o el dinero", fueron sus palabras.

La telenovela de Telemundo aborda la vida de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa que ahora está bajo la justicia de Estados Unidos.

Fueron cinco años los que el recién estrenado padre le dio vida al personaje de la producción que aún no ha detallado sobre quien lo reemplazará.