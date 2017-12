Me encanta mi vida, no la cambio por nada: Ricky Martin

México.- Con más de 30 años de carrera, el cantante puertorriqueño Ricky Martin asegura que no obstante la fama que en ocasiones lo mantiene fuera de casa, alejando de su familia entre viajes en avión y conciertos, no cambiará a su vida por nada.

“Una vez alguien me dijo: ‘No quisiera estar en tus zapatos’. Y yo le respondí: ‘Yo tampoco quisiera estar en los tuyos’. Si a mí no me gustara mi vida, simplemente no estaría aquí”, sostuvo el astro del pop latino en entrevista con Notimex.

“La vida me ha dado tanto, al igual que la música. Me ha dado la oportunidad de viajar, de conocer a personas de diversas partes del mundo. Son esas largas pláticas que he tenido con gente sumamente interesante y que he conocido gracias a la música. Por ello es que a mi vida, no la cambio por nada”.

Con más de 10 discos en su carrera, entre álbumes de estudio, recopilatorios y en vivo; colaboraciones musicales; telenovelas, series de televisión, películas, doblajes, obras de teatro, conciertos a nivel mundial e infinidad de reconocimientos internacionales, Ricky Martin asegura que ha conquistado lo propuesto, pero no es producto de la magia.

"He logrado todo lo que me he propuesto y no hay varita mágica. Todo ha sido con mucho trabajo, con mucho enfoque. Hoy estamos felices, celebrando muchísimos años de carrera. Mi vida es una bendición”.

Pero nada de esto lo ha logrado solo, dice. Muchos de sus logros tienen que ver con la gente le rodea, la que trabaja con él día con día y promueve su misma filosofía.

“Hemos trabajado mucho, siempre hemos estado bien enfocados y la disciplina está con nosotros. Por fortuna, estoy rodeado de gente que piensa igual que yo. Es gente positiva y me refiero a mi equipo de manejo, a mis representantes, mis publicistas. Todos ellos conocen exactamente en donde estoy y lo que yo necesito. Me encanta mi vida, me encanta mi carrera”.

Aunque pareciera que su estado natural permanente es el buen humor, el intérprete de éxitos como “La mordidita” y “Vente pa’ ca” comentó que no siempre se le puede ver así, pero procura darle una buena cara a las situaciones de crisis.

“Si siempre estuviera alegre tendría un problema grande, pero no, también tengo momentos de tristeza, de incertidumbre e inseguridades porque soy humano, pero trato de que cada vez sean menos los días de oscuridad.

“Trato de meditar, de enfocarme en lo que tengo y no en lo que no tengo, creo que eso ayuda muchísimo”, resaltó Con respecto a su participación en la serie de televisión “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, precisó que interpreta a “Antonio D'Amico”, quien fue amante del afamado diseñador de modas, asesinado en 1997. Informó que se estrenará en enero de 2018.

“Ha sido una experiencia maravillosa porque pude actuar al lado de Penélope Cruz (Donatella Versace) y Edgar Ramírez (Gianni Versace). Hablo de amigos, de grandes actores que han hecho muchísimo y que son internacionalmente reconocidos”.

Indicó que se trata de “una serie muy dramática, una historia muy intensa porque estamos hablando de uno de los iconos más grandes de la moda, pero a la vez hablamos de injusticias. Tocamos temas con los cuales seguimos lidiando aunque hayan pasado tantos años de injusticia social.

“Ha sido una de las experiencias más lindas que he tenido en la última década. Estoy loco porque vean al personaje de ‘Antonio D’Amico’, ha sido maravilloso. Me encantaría seguir actuando y sí hay proyectos, pero de momento no puedo revelarlos”, concluyó.

