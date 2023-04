Me gusta crear un mundo propio con mis personajes: Óscar Jaenada sobre su papel en Viaje al centro de la Tierra

A Óscar Jaenada le gusta crear sus personajes a partir de los detalles, parte desde su forma de vestir hasta su acento al hablar, es un proceso que disfruta mucho, especialmente cuando se trata de mostrar sus distintos matices.

En entrevista con El Sol de México, el actor señaló que por ese motivo se divirtió con la creación del personaje del malévolo Pompilio en la serie Viaje al centro de la Tierra, que le da un nuevo giro a la clásica historia escrita por Julio Verne en 1864.

Seguir leyendo: Museos se vinculan con el cine y la TV

“Me gusta dar veracidad a lo que a priori no lo tiene, y lo pongo lo más complicado posible, y eso me ayuda mucho a jugar y a buscar la verdad. Cuando se trata de la maldad o la bondad hay un arco muy amplio, en el cual veo muchas casillas que no están rellenadas”.

“No hay personajes metidos ahí, está el malo malo y el bueno bueno, pero falta esa ambigüedad que parece buena, o viceversa. Esto me ayuda mucho a crear estos personajes, a que sean ambiguos, pero a la vez muy reales”, agregó.

Como parte de este proceso, para la creación de su personaje se dejó llevar por su imaginación, y lo dotó de un aire francés, para darle su toque personal y adecuarlo a la imagen que tenía de Julio Verne cuando conoció su novela por primera vez.

“Asocio mucho a Julio Verne con Francia, y vivo apenas a 20 kilómetros de ahí. Eso me ayudaba a tener la garantía de Disney y crear un personaje un poco estrambótico e histriónico, muy fuera de lo común. Sí que me vi apoyado por el equipo para arriesgar de esta manera”.

La serie sigue los pasos de un niño llamado Diego (Sebastián García), quien es enviado junto con sus hermanos al campamento de Pompilio Calderón (Óscar). Allí encuentra el carro abandonado de su abuela Pola (Margarita Rosa de Francisco), y siguiendo sus huellas llega a un misterioso portal hacia otra dimensión, donde descubrirá su legado familiar.

Gossip Zuria Vega protagoniza Las pelotaris 1926, serie sobre la lucha de igualdad en pelota vasca

Regresa a su infancia

Acompaña a Óscar Jaenada en esta aventura la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco, quien confesó que este proyecto le permitió ejercitar su imaginación, pues el trabajar con un elenco infantil despertó a su niña interior, y crear mundos fantásticos incluso fuera del set.

Gracias a esta inquietud entendió que el tono de las escenas requería esa inocencia infantil que sus coestrellas tenían. “La serie debía tener un tono distinto al del adulto, había qué desprenderse de todo eso y dejarse ir en el río de la imaginación que ellos estaban proponiendo”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Asimismo, confesó que tras leer el guion tuvo que abrir su mente para adentrarse en ese mundo fantástico.

“Me sobrepasaba en cuanto a imaginación, y en cuanto a poder imaginar soluciones y tener esa mina para ir a resolver cosas, y para mantener su legado”, cuenta. “Me costó porque había qué meterse dentro del mundo que Verne propone, qué es complejo”.