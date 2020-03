Me he sentido discriminada por mujeres: Alejandra Ávalos

Rumbo al 8 de marzo, conversamos con mujeres de distintos campos del entretenimiento acerca de los retos que enfrentan profesionalmente. Hoy, Alejandra Ávalos, actriz y cantante coronada en la edición 31 del Día Mundial del Mariachi reina por tercera ocasión desde hace 20 años difunde el repertorio de la canción ranchera y presentó recientemente los discos México majestuoso 1 y 2.

¿Qué significa ser mujer en tu ámbito profesional?

Aún en este siglo es un reto, tenemos que luchar en común por nuestros sueños, por nuestros ideales. Creo que falta unidad en el género femenino para lograr cosas importantes. Las leyes todavía requieren muchos cambios para que le hagan justicia en la mujer. Esas leyes generalmente son votadas en un Senado por hombres, ojalá en el futuro se dé una Comisión Femenil, que se lograra conjuntar con mujeres experimentadas, profesionales, serias que dictaminen las leyes.

OMG! ¡Irina Baeva enfurece! Tras rechazo de mujeres, cancelan su conferencia "femenina"

¿En algún momento te has sentido discriminada por ser mujer dentro de tu trabajo?

Sí, ha habido periodos de mi vida en donde sí me he sentido discriminada aún por otras mujeres. A veces nos confunden a las mujeres buenas con tontas, porque la gente que no te conoce hace muchas suposiciones al respecto de ti, si eres una persona frívola cuando en realidad tienes tus motivos para pelear tus propias guerras, tus propias batallas y te critican superficialmente.





¿Ha cambiado algo en favor de la equidad?, ¿cómo lo percibes?

Hasta ahora lo que he visto, es muy poco, creo que hace más falta equilibrio en los puestos, en las empresas. Esto es, cuando contratan, que sea igual número de mujeres frente a los hombres, también en equiparar los sueldos a modo que de verdad los directivos, gerentes, jefes y demás empleados, hagan de verdad un equilibrio en el sentido de igualdad en los sueldos y prestaciones.

¿Quiénes han sido las mujeres que te han inspirado?

He admirado a lo largo de mi vida a mi mamá Margarita Rodríguez por su valentía, era muy aguerrida y siempre luchaba por la verdad, confrontaba; todo eso a mí me quedó en mi vida, la experiencia de platicar los temas, confrontarlos aclararlos, es lo mío. Otras mujeres que me inspiran son María Callas, María Félix, mi abuela Guadalupe Solano, fue una gran empresaria… son mujeres que abrieron nuevas brechas en el mundo en diferentes ámbitos.





¿Qué propuesta tienes para abrir caminos hacia la equidad de género en tu ambiente profesional?

La ley tiene mucho que ver. Yo nunca he tenido sueldo base ni prestaciones de ley. Hacer un espectáculo a la altura y que económicamente no te deje una ganancia, a veces ni para la renta del local es terrible. Esperamos que en este gobierno, se nos facilite más al empresario, al productor de espectáculos y que no merme en los impuestos con tantas comisiones y otras cosas que pagar. Sobre todo las rentas de los foros están elevadas, se requiere regular. Como empresaria y productora quiero jugar un capital para mi show, pero actualmente no se recupera.