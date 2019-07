"Me sentía ridícula": Miley Cyrus revela por qué dejó de interpretar a Hannah Montana

Miley Cyrus saltó a la fama hace más de 10 años gracias a su interpretación en la serie de Disney Channel "Hannah Montana".

El show alcanzó fama mundial y lanzó al estrellato a Cyrus, que a la par, comenzó una carrera musical con gran éxito. Recientemente la actriz confesó en una entrevista para la revista estadounidense Elle, la razón por la cual decidió abandonar la serie.

Pese a que tuvo el éxito esperado, la serie llegó a su fin en 2012 después de cinco años cuando Miley Cyrus decidió que no seguiría interpretando el personaje que le dio la fama.

Ver esta publicación en Instagram @ELLEusa August cover! Link in bio! 🖤 Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 11 de Jul de 2019 a las 5:00 PDT

"En una ocasión, cuando tenía 18 años, sí que quise dejar de ser Hannah porque me sentía ridícula. En cuanto mantuve relaciones sexuales por primera vez, tuve la sensación de que no podía volver a ponerme esa peluca rubia. Era extraño. Era como si me hubiera vuelto mayor de repente”

Ver esta publicación en Instagram SHE CAME .... 12 years ago today. Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 26 de Jun de 2019 a las 1:17 PDT

También confesó que esa no fue la única razón para dejar de ser Hanna Montana y que se había dado cuenta años atrás. "En un viaje a Disneyland estaba en la zona de backstage y vi a Peter Pan fumándose un cigarrillo. Y pensé 'esa soy yo, esos son los sueños que estoy destruyendo'. No soy una mascota Disney, soy una persona".

Después de haber cortado lazos con la empresa de Disney, Miley Cyrus hizo todo lo posible por deshacerse de su imagen de chica Disney, llegando al punto de repudiar al personaje de ‘Hannah Montana’

Hoy en día, parece ser que la actriz y cantante ha hecho las paces con su alter ego: “Al final, cuando escuchas a Cardi B decir que ella escuchaba las canciones de Hannah mientras estaba en la escuela, no deja de resultar agradable. Este tipo de cosas si que me hacen feliz”. Finalizó Cyrus.