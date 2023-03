Medio artístico se reúne en el funeral de Ignacio López Tarso para despedir al primer actor

La tarde de éste domingo Ignacio López Tarso es velado en la funeraria J. García López Casa Pedregal en la alcaldía Álvaro Obregón, al lugar se han presentado diversas personalidades del espectáculo para dar el último adiós al primer actor.

Entre coronas de flores y rodeado de amigos y familiares, varios de los presentes dedicaron palabras y recordaron momentos junto al actor.

Entre los artistas que han acudido a los servicios funerarios son: Ana Martín, Erika Buenfil, Arlette Pacheco y Leticia Calderón.

Puedes leer: El telón ha caído: fallece Ignacio López Tarso a los 98 años

“Ha muerto el mejor actor de Hispanoamérica, en mi opinión fue un ser espléndido, maravilloso, un gran actor, un maravilloso padre y lo despedimos con mucho amor”, afirmó el hijo del actor, Juan Ignacio Aranda.

Juan Ignacio agradeció las atenciones que la ANDA dio a su padre en los últimos momentos.

“La Asociación Nacional de Actores (ANDA) se portó espléndida, de la ANDA nos trataron muy bien en el hospital, mi padre pasó momentos difíciles, pero el servicio médico de la ANDA nos trató muy bien, seguramente estarán presentes en Bellas Artes. Hubiera sido lindo llevarlo al Teatro Jorge Negrete, claro, también se le quiere llevar al Teatro San Jerónimo porque ahí fue donde mi padre hizo las últimas cuatro o cinco obras”, agregó Juan Ignacio.

La actriz Ana Martín se mostró conmovida. l Foto: Romina Solis l El Sol de México

“Se nos fue el grande, nuestro gran actor Ignacio López Tarso el cual no sólo es de México sino del mundo porque sus películas fueron mundiales, él trabajó en todo, quiso a todo mundo, nunca vio diferencias, era un bombón, tuve la suerte de trabajar con él en cine y televisión. Le aprendí el respeto al público, a la prensa, el cariño, la cultura que ese señor tenía era maravillosa, pero no se nos va, nos deja un gran legado”, comentó Ana Martín.

Erika Buenfil. l Foto: Romina Solis l El Sol de México

Érika Buenfil, se encargó de recordar algunas experiencias con el primer actor fue, describió al histrión como un hombre divertido y bromista.

“Tengo experiencias maravillosas, hubo un momento en el que yo me quedé en ‘black out’, se me olvidaron las líneas y él se acordó, él se acordaba más o viceversa o de pronto andábamos en el ritmo de trabajo aceleradísimo y llegábamos de una ciudad a otra y él, al mismo tiempo, ¡andaba en dos obras al mismo tiempo!”, recordó Buenfil.

Arlette Pacheco. l Foto: Romina Solís l El Sol de México

Ignacio López Tarso grabó a lo largo de su trayectoria más de 30 películas, entre ellas “Cri-Cri, el Grillito Cantor”,"El Hombre de Papel" o "Macario", una de las más emblemáticas. Los asistentes han coincidido en que el fallecimiento del actor deja un enorme vacío en la historia de la actuación del país.

Letica Calderón. l Foto: Romina Solís l El Sol de México

Celebridades Cuando Silva Pinal logró que López Tarso protagonizara el único musical en su carrera

Quien se caracterizó por su llegada fue Leticia Calderón quien arribó portando la medalla Ignacio López Tarso, entregada por la ANDA.

“Me invitaron a hacer (la obra de teatro) Un Picasso y no acepté porque estaba en un momento complicado en mi vida, con mis hijos y me regañé mucho por no haber aceptado cuando supe que López Tarso estaba montando tres obras al mismo tiempo, así que eso me deja, una gran enseñanza para prepararme. Lo amo, lo quiero mucho, le mandé un mensaje de voz en el hospital y Juan Ignacio me hizo favor de compartírselo y estaba sonriendo y dijo: ‘mi reinita’. Le dije que le mandaba muchos besos y que tenía que ponerse bien porque me lo iba a robar para irnos a comer y portarnos mal”, sostuvo Calderón.

López Tarso fue dirigido por los grandes del mundo cinematográfico, por ejemplo, en su participación en “Nazarín”, donde trabajó a lado de Luis Buñuel.

El actor José Elías Moreno y la conductora de televisión Sugey Ábrego también rindieron honores a Ignacio López Tarso.

Jose Elías Moreno. l Foto: Romina Solís l El Sol de México

Sugey Abrego. l Foto: Romina Solís l El Sol de México

El actor y conductor César Costa, fue captado al ingresar al estacionamiento de la funeraria para acompañar a la familia López Tarso. También se dio cita el productor Daniel Gómez Casanova.

César Costa. l Foto: Romina Solís l El Sol de México

El 15 de enero, el primer actor celebró 98 años de vida en compañía de sus familiares y amigos. Meses atrás, aunque el actor se encontraba delicado de salud, se mantenía entusiasta por celebrar un año más de vida y le ilusionaba estar más cerca del centenario.

Puedes leer: Homenaje póstumo a Ignacio López Tarso en Bellas Artes será abierto al público

“Faltan dos para cumplir el mínimo que quiero, el mínimo de vivencia”, dijo Ignacio.

Daniel Gómez Casanova. l Foto: Romina Solís l El Sol de México

López Tarso fue partícipe de uno de los grandes logros del cine mexicano, pues en 1960, la película "Nazario" obtuvo la primera nominación al Oscar como mejor película extranjera.

En el teatro, Tarso llevó su grandeza actoral a otro nivel, pues para interpretar a sus personajes aprendió a utilizar el “Método interpretativo Stanislavski”, una técnica creada por el ruso Konstantín Stanislavski, que consistía en que el actor entraba tan profundamente en la psicología del personaje no sólo al momento de filmar, sino durante todo el tiempo que durara el proyecto, con la finalidad de experimentar la vida como el personaje lo haría.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ésta es una técnica teatral del siglo XIX, por lo que se cree que con la muerte del actor, se pierden las tablas de ésta forma de actuación.

El cuerpo de Ignacio López Tarso estará hasta las 16:00 horas en la funeraria para luego ser traslado al Palacio de Bellas Artes para su homenaje de cuerpo presente. El día lunes se le realizará otro homenaje en el Teatro San Jerónimo.