Medio Metro desde niño soñó con ser un bailarín profesional

León, Gto. (OEM, Informex).- Su habilidad para bailar, inspirado en su personaje favorito de la infancia, le cambió la vida a José Eduardo Rodríguez Anguiano, mejor conocido como Medio Metro, quien conquistó las redes sociales, sus pasos de baile son los de moda en el público infantil.

Te puede interesar: ¿Malgradecido? Sonido Pirata rompe el silencio sobre los $500 que le pagaba a Medio Metro

Desea que todos los niños y niñas sean felices

Uno de los personajes del 2023, sin duda, es el influencer leonés Medio Metro, en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana (OEM), platicó cómo ha logrado conquistar con su carisma a millones de seguidores, en su mayoría, niños y niñas.

“Siento muy bonito, no solo por ser muy visto en las redes sociales. En cada evento que me presento hay muchos niños, aunque sean antros y bailes sonideros, sé que no son lugares aptos para niños, pero hay padres que llevan a sus hijos y me esperan afuera para poderse tomar una foto o grabar un video conmigo y eso la verdad no tiene precio”, comentó el leonés.

Desde niño se dio cuenta que tenía talento para bailar Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

Se dijo sorprendido por el número de pequeños que lo siguen, pese a que se dio a conocer, por ser parte de un sonido originario también de León, Guanajuato, su talento y carisma ha cautivado al público infantil que bailan y se divierten con sus ocurrencias que comparte en redes sociales.

Las ofertas de trabajo le han llovido en los últimos meses, desde presentarse en fiestas infantiles, hasta asistir a programas de cadena nacional, por lo que Lalo junto a su equipo de trabajo esperan cumplir con sus últimos compromisos laborales, para tomar un descanso de los bailes y dedicarse hacer contenido para redes sociales y asistir a fiestas infantiles.

#dextertv #sonidopirata #mediometro #mediometrobueno #mediometrodehoy #mediometrobailando #sonidopirata🏴‍☠️ ♬ sonido original - DEXTER TV @dextertvsonidero Medio Metro “El Paso De Pin Pon” # #dextertvsonidero

“Hay muchos niños que me siguen y yo quiero hacer algo por mis seguidores, compartir algo de todo lo que he recibido, quiero organizarme y llevar juguetes a zonas de escasos recursos. Como mucha gente lo hizo conmigo cuando era niño, me daban una pelota, un coche y me hacían muy feliz”.

Sabe que ahora es momento que él comparta con quien más lo necesita, porque sabe que ver a un niño feliz no tiene precio.

Aseguró que a cualquier lugar que va, si ve a un niño se baja del carro para atenderlo y así lo seguirá haciendo.

De ídolo a ídolo

La suerte le cambió a Lalo hace tres meses, cuando inspirado en uno de sus personajes favoritos y sus pasos de baile, lo subieron a las redes sociales, reviviendo la locura del personaje del Chavo del Ocho, como lo hizo Roberto Bolaños (qepd) en su época, ahora Medio Metro es el personaje de moda en redes sociales y sus pasos no pueden faltar en ninguna fiesta.

Su gusto por El Chavo, viene desde muy pequeño cuando veía sus programas, por su edad le tocó ver más capítulos de la serie animada.

Nació en León Guanajuato, por compromisos de trabajo radica actualmente en Puebla Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“Me identificaba mucho con el chavito porque era de escasos recursos como yo, lo que más me gustaba era cuando le daba la garrotera y cuando se le chispoteaba”, recordó entre risas el guanajuatense.

Otro de sus ídolos fue Chabelo a quien lo veía cada domingo, lo describe como uno de los momentos más divertidos de los domingos sobre todo las catafixias, en su casa en la colonia Jesús de Nazaret, les gustaba soñar con tener los juguetes que anunciaban en el programa.

Niño feliz

Sus Días del Niño, los vivía con mucha con mucha alegría, no había lujos, pero el detalle nunca faltaba, una pelota o un coche, que le regalaban para él significaban que siempre hay gente buena en el camino y te ayudarán a que logres tus sueños, entre sus regalo recuerda las pistolas, pelotas y jenga, eran sus predilectos.

Futbolista

Lalo es el mejor ejemplo que se vale soñar y seguir sus corazonadas. Desde muy pequeño soñó con ser un bailarín por su gusto por la cumbia y se lo expresó a su mamá.

“Le dije a mi mamá que presentía que yo había nacido para bailar y esperaba lograr ser bailarín profesional”, promesa que ha logrado cumplir.

#mediometro ♬ sonido original - Miguelionn🦁 @miguelionn11 AHHHH MEDIOOO METROOO EEEEEHHHHHHEEEEE #Sonidero

De su niñez destaca que uno de sus pasatiempos era jugar futbol en su colonia, contaban con una cancha pequeña y jugaban todos los domingos.

“Me inscribía a todo torneo que podía ¡Me encantaba jugar futbol!”, sobre la caricatura que lo marcó de niño mencionó que fue Dragon Ball Z, la que lo hizo soñar.

El mejor con las canicas

Como todo niño trató de disfrutar su niñez al máximo, jugando a las canicas, al trompo, coleccionó tazos y presume ser de los mejores para jugar canicas de su cuadra.

A pesar de que creció en el ambiente sonidero, otro género musical que lo marcó fue el reggaetón antigüito, la música de Daddy Yankee, Don Omar, Nigga y Wisin & Yandel.

Entre sus próximos planes está el asistir a fiestas infantiles Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“Si volviera a ser niño me gustaría jugar más y cantar rap, creo que es algo que me gusta mucho, me meto a bañar con todo y bocina y me pongo a cantar, es algo que quiero hacer de manera profesional”, espera que pronto pueda dar la noticia de su disco.

Súper Medio Metro

Sí, se le diera la oportunidad de ser un superhéroe, eligiera ser Gokú, y como superpoder le gustaría curar a las personas enfermas.

En sus ratos libres se dedica a jugar Xbox FIFA, es aficionado al equipo del Club León y su jugador preferido es Luis Montes.

#soniderosenmovimientotv #sonidopiratapayaypaka #cumbiasonidera #pasodelchavito ♬ sonido original - SONIDEROS EN MOVIMIENTO TV @soniderosenmovimientotv EL PASO DEL CHAVITO MEDIO METRO #mediometro

“Como consejo lo único que puedo decir es que le echen ganas a lo que quieran, que no se dejen ir por los malos comentarios, que no crean tanto lo que dicen las redes sociales y yo espero conocer a todos los que me apoyan en persona para poder agradecerles de manera personal”, finalizó el personaje del momento.

Sus pasos más famosos

La chaquetita .

. El Chavito .

. Corazón .

. Maniquí .

. La patadita ,

, La lagartija ,

, El tuntunazo .

. Kin Kong

El pingüino

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La frase

Ser una persona de talla baja, no ha sido fácil, pero es algo con lo que ha aprendido a vivir