Melendi del pop al vallenato, presenta su disco “Ahora”

Tras el éxito de Quítate las gafas, con el cual logró un lleno total en el Auditorio Nacional, Melendi recién lanza Ahora, su noveno material de estudio con el que ha tenido un crecimiento personal y profesional que hoy lo coloca como uno de los cantantes españoles más reconocidos internacionalmente.

“Fue importante para mí revistarme, pero no por el simple hecho de hacerlo, sino por seguir sintiendo que puedo aprender, crecer y que no me puedo estancar, pues eso es al final con lo que la gente se queda”, dijo el español durante su visita a México para presentar este nuevo material con el que descubre la importancia del ahora.

“Para mí es el único tiempo verbal que existe y es lo único con lo que no me he podido conectar hace mucho tiempo. Digamos que me he pasado postergando mi felicidad, o más bien condicionando mi felicidad a 'cuando pase esto', 'a cuando suceda lo otro', 'a cuando tenga esto entonces seré feliz'”, recuerda.

“De repente el ahora es el mayor regalo, el mayor presente que la vida me ha dado, quizá por eso en los últimos discos he hecho tanto hincapié en vivir el momento, en olvidarnos del pasado y del futuro que no nos traen nada nuevo”, explica sobre las inspiraciones que dieron como resultado este material.

Melendi ganó peculiar atención en México graciasa su colaboración con Ha*Ash en Destino o casualidad, tema que hoy suma casi 170 millones de reproducciones en YouTube y que ayer recibió Disco de Oro por más de 30 mil descargas digitales y de streaming. En este nuevo disco el cantante espera repetir el éxito, pero ahora con las voces de Carlos Vives y Alejandro Sanz.

“El arrepentido es una canción muy optimista, tal y como yo veo a Carlos. Cuando compuse el coro salió 'si saltas vives'... coño, voy a tener que llamar a Carlos, pensé. Le mandé la canción y él me metió los acordeones, el ritmo del ballenatoy la dejó como la ves ahí”, dice sobre esta canción donde además fungió como productor, experiencia que ya había vivido con su disco anterior.

“De ser productor descubrí que si grabas una batería y encima pones un beat ya no puedes quitar el beat...”, dice con tono bromista. “La verdad que son sonidos nuevos en los que es muy divertido introducirse... es como armar un puzzle. Pero las canciones siempre las hago igual: una guitarra y un piano”, comparte el músico.

Con Alejandro Sanz la historia fue distinta, pues la amistad entre ambos le dio oportunidad para que Sanz eligiera el tema que quería cantar, cuyo resultado fue Déjala que baile: “Ya la había cantado conmigo Arkano, un campeón mundial de freestyle y con una coherencia de los mensajes que me llamó mucho la atención”, comenta sobre esta canción.

Ahora Melendi se prepara para emprender un largo viaje con su nueva gira. El cantante comenzará el tour Ahora en el Festival Starlite en Marbella el 25 de agosto, y dos meses más tarde seguirá con shows en España. Será hasta finales de febrero del próximo año cuando el cantante regresea México y continúe sus conciertos en Colombia, Puerto Rico, Argentina, Chile y Estados Unidos.