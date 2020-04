Melissa Barrera se abre camino en Hollywood

Ha pasado casi una década desde que Melissa Barrera se dio a conocer entre el público mexicano como participante de La Academia. Desde entonces, la regiomontana ha enfocado su carrera en la actuación tanto en televisión como en cine, siendo la serie Vida la que mayores gratificaciones le ha dado pues ha sido su carta de presentación con el público de Estados Unidos.

“Esta serie representa mi entrada al mercado de Hollywood, fue mi primer trabajo aquí y eso la hace tener un lugar especial en mi corazón que va a representar como el parteaguas en mi carrera. Hay una Melissa Barerra antes y otra después de la serie, pues el show también me ha abierto muchas puertas gracias a que ha sido muy aclamada por los críticos”, reflexiona la cantante en entrevista telefónica.

Ejemplo de ello es que la mexicana participó recientemente en In the Heights, película inspirada en el exitoso musical de Broadway realizado por Lin-Manuel Miranda, creador de Hamilton y quien también protagoniza la historia. “Digamos que es magia plasmada en la pantalla grande. Trabajar en este proyecto fue un sueño de principio fin, me siento muy afortunada y estoy ansiosa de que la gente vaya a ver esta película”.

La producción que originalmente se estrenaría este año fue pospuesta hasta el 21 de junio de 2021, ya que los trabajos de post producción fueron pospuestos por el coronavirus. Sin embargo, Melissa Barrera dice que la espera valdrá la pena, pues la experiencia de ver la historia en cine será única.

“Es de esas películas que hay que ver con la familia entera, con grupo de amigos, con las personas que más quieres, porque te llena el corazón y sales feliz y quieres cantar y bailar. Así que creo que va a ser la película perfecta para el mundo cuando se termine esta pandemia. Creo que cuando la película llegue será una gran bocanada de aire fresco para mucha gente”, explica la actriz, quien dará vida en esta historia a Vanessa.

Mientras la película llega a cines, Barrera estrena hoy la tercera y última temporada de Vida por la plataforma Starzplay, donde la paz de sus protagonistas parece estar en riesgo.

“Por primera vez están trabajando bien y en armonía, cuando se enteran que su padre, quien pensaban que estaba muerto desde hace años, en realidad vive y está cerca de ellas.

"Con esta revelación básicamente sienten que toda su vida ha sido una mentira, por lo que veremos cómo viven con eso a través de esta temporada”.

Vida sigue la historia de Lyn (Barerra) y Emma (Mishel Prada), dos hermanas de origen México-americano con una relación distante que son forzadas a reunirse para resolver los problemas de su pasado y la misteriosa identidad de su madre.

Pero la serie ha ido más allá al abordar problemáticas diarias de la comunidad LGBT+, lo que para Barrera ha sido razón suficiente para que la historia logre conquistar a un público tan diverso.

“Creo que el mayor premio es saber que fui parte de un show que fue mucho más que entretenimiento, que empezó una ola de representación en la televisión, que dio permiso e inspiró a muchos otros creadores de nacionalidad o descendencia latina a también querer contar su historia, de encontrarla y saber que hay público para ella, porque la gente está hambrienta de historias diferentes”, dice.