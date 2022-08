¿Mensaje a sus ex? Belinda presume lujos y asegura que no necesita de un novio para lograrlo

La cantante mexicana Belinda volvió a causar polémica en las redes sociales al enviar lo que pareciera ser un mensaje para sus exnovios, al presumir la vida lujosa que estaba llevando y que lo ha estado logrando sin ayuda de algún hombre.

Y es que tras la ruptura con su ex prometido Christian Nodal, salieron muchas especulaciones en torno a las comodidades que Belinda llevaba en su vida, y las cuales eran presuntamente costeadas por el cantante de regional mexicano.

A pesar de que el tema parecía haber sido superado, fueron las declaraciones dadas durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, lo que encendió las redes.

Lo anterior, mientras compartía con sus seguidores la lujosa habitación en la que estaba hospedada en un resort de Disneyland, donde había ido a festejar su cumpleaños 33.

“Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos, ¿verdad? Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos, ¡de nadie!. Porque solitas podemos lograr las cosas, eso es lo que nadie sabe y todos piensan. Yo sin novio puedo hacer lo que quiera”, dijo Belinda, entre risas.

Pese a que el video expiró por ser una transmisión en vivo, sus seguidores no hicieron pasar desapercibido el momento, por lo que lo grabaron y compartieron a través de sus cuentas, con la leyenda “Ganando Como Siempre” frase que ha caracterizado a la cantante durante su carrera.

¿Fue una respuesta a Christian Nodal?

Cabe destacar que meses atrás Christian Nodal había compartido unas pláticas sostenidas con Belinda, donde ella le pedía dinero para hacerse un tratamiento de los dientes y para sus papás.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

“Cuando me cansé de dar se acabó todo”, fueron unas de las frases que expresó Nodal, al pedir también que fuera dejado en paz, debido a que se encontraba en un proceso de sanación.

Cabe destacar que, de momento, Christian Nodal se encuentra en una relación con la cantante rapera Cazzu, con quien se le ha visto compartir varios momentos románticos, y hasta el momento, no ha emitido una respuesta que, de réplica a lo publicado por Belinda.