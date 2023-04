¿Mensaje para Piqué? Shakira se despide de Barcelona para mudarse a Miami con sus hijos

Tras doce años de vivir en Barcelona, la cantante Shakira partió rumbo a Miami donde vivirá con sus hijos después de Semana Santa, así lo mostró en un historia que subió a su perfil de Instagram.

La cantante de 45 años anunció su separación de Piqué a principios de junio del 2022, luego de que el futbolista la había engañado mientras eran pareja. Luego, de una década, inclusive sus hijos nacieron ahí, Shakira se despide de lo que fue “un hogar estable”

Con un emotivo mensaje, la artista colombiana dedicó algunos mensajes de despedida desde su hogar en Barcelona y desde la ventanilla del avión donde escribió algunos mensajes.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo, a lado de familia, amigos y el mar”.

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad.”

❤️ pic.twitter.com/Xb6ctwlxxo — Shakira (@shakira) April 2, 2023

“Gracias a todos lo que surfearon junto a mí, tantas ola salla en barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lagrima, me inspiraron y me hicieron crecer”.

“Gracias mi público espol que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”

“Para usted solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”

También escribió en un historia de Instagram:

“Pero las cosas no son siempre no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos, nunca dudes que aquí voy a estar"





Piqué y Shakira toman caminos diferentes

Cabe recordar que su padre a tenido problemas de salud por lo que la nueva casa contaría con un elevador y todas las comodidades que el señor William Mebarak Chadid necesita para estar bien.

Además, de que habría elegido un colegio de South Beach para que los niños no pierdan el ciclo escolar y puedan adaptarse sin ningún problema.

Asimismo, fuentes cercanas a Piqué aseguran que Clara Chía está muy feliz con el exfutbolista y que ya estarían buscando casa para irse a vivir juntos.

Asimismo, destacó que Gerard está muy contento con la joven y que jamás regresaría con la celebridad pues hasta la fecha sigue su molestia por las canciones que hizo para dedicárselas y que no han dejado de sonar en todo el mundo.