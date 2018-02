Mentiras El Musical cumplirá 10 años en 2019

Hoy el elenco de Mentiras comenzará la cuenta regresiva para el décimo aniversario en cartelera de este musical. Con más de 3 mil 100 representaciones, Kika Edgar, Dalílah Polanco, Marta Fernanda y Paola Gomez, integrantes de este elenco, responden, ¿cómo puede durar tanto tiempo una mentira?

“Ándale” reacciona primero Dalílah Polanco mientras las demás se voltean a ver. “Con mucho amor y persistencia”, responde primero Kika Edgar tratando de bajar la tensión. “De repente sí es fácil y a la vez es muy difícil mantener estas mentiras, pero Mentiras. El musical se mantiene porque el público ha hecho posible tanto éxito de esta gran obra mexicana”, agrega mientras el resto celebra su respuesta.

“Es el reflejo de muchos años de trabajo, de mucha pasión. Además de ser muy divertida”, dice Marta Fernanda. “Este proyecto tiene ángel, tiene algo dentro que lo hace fuerte. No es sólo el público, las canciones o la historia… es algo que tiene muy fuerte que hace que persista, como la familia”, comenta Paola Gomez. “yo creo que cualquier mentira puede durar años si está bien contada… y nosotros contamos bien nuestras mentiras, así de sencillo”, dice bromista Dalilah.

Después de tantos años de decir estas Mentiras en el escenario, cabe la duda de saber qué tan mentirosas son cada una de ellas a lo que Paola responde entre pequeñas risas: “Yo poco. Solo con cosas como ‘Ya voy a llegar, ya estoy en la esquina”, pero estoy a tres cuadras…”. “Ay, por favor, ¡si estas a tres días!”, la interrumpe Dalílah para desatar algunas carcajadas. “No, no, de verdad”, se defiende Paola. “Soy tan ñoña que me pasa al revés. Les digo ‘No, no, todavía me falta’, y ya estoy afuera porque se me hizo temprano…jajaja… Pero no, de verdad no soy muy mentirosa”, dice.

“Yo depende”, responde Marta. “Hay muchos tipos de mentiras: mi imaginación es muy prolífica y la verdad es que soy muy fantasiosa…Y a veces me doy cuenta que estoy diciendo cosas que a lo mejor no son exactamente ciertas pero que están muy cerca de la realidad”, dice mientras Dalílah suelta un grito que se convierte en carcajada.

¿Dalílah?”, se le pregunta. “¡Ay, pero claaaro! Cada día de nuestra vida mentimos todos y cada uno de nosotros, por lo menos tres veces. Desde el momento en que te dicen ‘Ay, hola, ¿cómo estás?’ Y tú ‘Ay, súper bieeen’. ¡No es cierto, no siempre estás bien! Ahí es donde empezamos a mentir. La mentira vive con nosotros día a día”, añade.

“¿Y tú Kika?”, pregunta Polanco con tono retador, “Miénteme, miénteme Pinocho”. A lo que Edgar responde con fuerza. “Yo soy del norte y no me guardo las cosas. No me guardo nada. La verdad es que crecí con esa mentalidad, es mi forma de ser y es mi modus vivendi”, dice muy segura.

Lo cierto es que todas ellas están de acuerdo que las mentiras no son buenas… excepto una: la de actuar. “Todos los que estamos en este medio nos dedicamos a mentir y lo hacemos bien. Por eso nos dedicamos a esto y nos pagan. Creo que con eso cumplimos nuestra cuota de mentira… Sino imagínate”, ríen.

Mentiras El Musical cumplirá 10 años en 2019, pero a partir de hoy comenzarán los festejos de esta obra que se convertirá en el primer musical mexicano en alcanzar esta cifra en el teatro nacional.