Meryl Streep disfruta sus vacaciones en San Miguel de Allende

SAN MIGUEL DE ALLENDE.- La afamada actriz Meryl Streep, se encuentra en San Miguel de Allende para conocer "El Corazón de México" y permanecerá en el municipio hasta este miércoles.

La actriz estadounidense de teatro, cine y televisión, candidata en 21 ocasiones al premio Oscar se encuentra en la ciudad catalogada como la más bonita del mundo gozando de las artesanías y del centro histórico.

No viaja sola. Está recorriendo la ciudad con un conjunto de amigas y visitó el restaurante Antonia Bistro, donde se cenó torta brisket, pulpos al ajillo, ravioles de jícama, ensalada de betabel y vino.

Se sintió tan bien en su estancia que incluso habló en español y se dio tiempo para felicitar al chef Eduardo Landa y al staff de la cocina.

Meryl Streep and me. ❤ Una publicación compartida de Alex Jáuregui (@alex1jauregui) el Mar 6, 2018 at 10:50 PST

De su visita se tuvo registro en las redes sociales, luego de que un fan compartió una fotografía con ella en una tienda de artesanías.

Alex Jáuregui mencionó que no deseaba compartir su anécdota por respeto a la actriz, quien habría solicitado no ser abordada pues se encontraba de descanso en esa ciudad y no por cuestiones de trabajo.

La actriz le manifestó "estoy fuera del trabajo, después de la academia y todo. Sólo quiero disfrutar de San Miguel Apreciaré si la gente me deja tranquila'.”

Se cree que la afamada actriz de Hollywood permanecerá en la ciudad hasta el miércoles y la razón de su visita fue porque quería conocer el corazón de México, título al que se le denomina a San Miguel de Allende.