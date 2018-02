Meryl Streep presenta solicitud para convertir su nombre en marca registrada

La petición fue presentada a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos el 22 de enero, según los registros, solicita que el nombre Meryl Streep sea marca registrada para "servicios de entretenimiento", apariciones en películas, compromisos para hablar en conferencias y autógrafos.

Streep, de 68 años, recibió la semana pasada la nominación 21 de su carrera a un Premio de la Academia, esta vez por su papel en The Post: Los oscuros secretos del Pentágono. Ella ha ganado tres premios Oscar, tres Emmys y seis Globos de Oro durante sus 40 años en el teatro, el cine y la televisión.

No está claro el motivo por el que Streep solicitó una marca registrada en esta etapa de su carrera y su abogado y representante no respondió el lunes a las solicitudes de comentarios.

Muchas celebridades vuelven marcas registradas sus nombres o frases típicas para proteger su propiedad intelectual, evitar que otros los usen sin su permiso u obtener ganancias a través de productos que los ocupen.

Taylor Swift ha presentado unas 60 solicitudes de marcas registradas en los últimos 10 años, según los registros de la Oficina de Patentes, incluidas frases de sus canciones como "This Sick Beat" y "Nice to meet you. Where you been?" para usarlas en prendas de vestuario, accesorios para el cabello y cuadernos.

Streep se sumó la semana pasada al elenco de la galardonada serie dramática de HBO Big Little Lies para su segunda temporada. Ella interpretará a la madre del personaje de Alexander Skarsgård.