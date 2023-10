Reconocen a Meryl Streep con el Premio Princesa de Asturias de las Artes: Me siento muy honrada

La actriz estadounidense Meryl Streep, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023, confesó hoy en Oviedo sentir "adicción" por la actuación, una "manera maravillosa de vivir", aunque reconoció que nunca ha perdido de vista quién es por los personajes que ha encarnado.

Streep dijo sentirse "muy honrada" por compartir esta edición de los Premios Princesa de Asturias con "héroes", profesionales que dedican sus vidas a trabajar por las enfermedades desatendidas o científicos cuyos descubrimientos contribuyen al progreso de la sociedad.

"Cuando veo a las personas que han ganado el premio, me apetece hacer las maletas e irme a casa", comentó entre risas antes de señalar que ella solo es la "proa del barco" y representa en Oviedo a todos los actores y actrices.

La intérprete más nominada a los Oscar y a los Globos de Oro de la historia llegó ayer a la capital asturiana, para recibir mañana el galardón de manos de la princesa Leonor.

Streep convive con estudiantes

La actriz protagonizó ayer un acto con alrededor de quinientos profesores y alumnos mayores de 16 años de diversas formaciones.

En el encuentro, conducido por el guionista y director asturiano Sergio Sánchez, respondió a numerosas preguntas formuladas por los jóvenes, ante quienes explicó que elige interpretar a aquellos personajes que son "auténticos" y están sumidos en la "contradicción", porque "así son los seres humanos".

"Me gusta la complicación en los personajes. Me atraen esas mujeres que no están de acuerdo, que son inconformistas, complicadas, espinosas...Que al final sorprenden, porque esperas una cosa y al final hacen otra", destacó la versátil actriz.

Streep, de 74 años, aseguró que desde los tres sabía que quería "trabajar en el teatro y en la industria del espectáculo" y subrayó que la "emoción" de actuar es poder perderse en cada papel e "inmiscuirse" en cada historia, algo que no le proporciona la parte tecnológica de la cinematografía, que le "aburre muchísimo".

Así, antes de aceptar su participación en algún trabajo siempre se pregunta si puede "ayudar al mundo" o, por el contrario, está "inyectando veneno a la cultura".

"No intento dar ninguna lección o enseñar nada. Lo que espero es estar haciendo algo verdadero y que la gente encuentre algo con lo que se pueda identificar", matizó Streep, quien con más de sesenta películas en su haber prefiere dejar a sus personajes en el plató y no llevárselos a casa, puesto que en la vida real están "las verdaderas razones para vivir".

La "gran dama" de Hollywood también compartió que sabe cuándo tiene que interpretar un papel porque, al leer el guion, le palpita el corazón "rápidamente".

"Hay muchísimos guiones realmente malos. Cuando digo guiones malos, digo que la gente escribe demasiado rápido y no piensa en profundidad", opinó.