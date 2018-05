[Video] Metallica hace cover de ABBA en pleno concierto y se viraliza

Estocolmo.- La banda de rock estadounidense Metallica realizó un concierto en esta capital donde interpretó una versión del tema Dancing Queen, del grupo sueco ABBA, divulgaron hoy medios de prensa.



Durante el espectáculo ofrecido este lunes en el Ericsson Globe de Estocolmo, la agrupación de thrash metal originaria de Los Ángeles regaló a los asistentes, en especial a los ciudadanos naturales, una adaptación del éxito del cuarteto sueco "Dancing Queen", del género disco, muy de moda en los años 70 y 80 del pasado siglo.

El tema fue escrito en 1975 por Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Stig Anderson y Anni-Frid Lyngstad, los integrantes, y se incluyó en el cuarto álbum de estudio titulado Arrival, poco después de publicarse como sencillo en el verano de 1976.

No es la primera vez que Metallica sorprende en los conciertos a su público con versiones de míticos temas del lugar donde actúan, y esta vez concibieron el recital con la emblemática banda europea.

Anteriormente lo hicieron con The Final Countdown (Conteo final) del grupo, también sueco, Europe; y más tarde con el éxito Take on Me, de la banda noruega A-ha, pero continúan con las sorpresas en sus giras, e impactaron con Dancing Queen, cantada por Kirk Hammet y Robert Trujillo.