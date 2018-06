Mi papá me enseñó a no darme por vencido, asegura el actor Diego Boneta

A sus 26 años, Diego Boneta reconoce que una de las mayores lecciones de vida que le ha enseñado su papá Lauro González es nunca darse por vencido.

El protagonista de Luis Miguel. La serie, señaló que después de haber superado el reto actoral más importante de su carrera puede decir que hizo suyas las frases que su padre siempre le inculcó.

“Yo realmente no nací con un talento prodigio o superdotado, pero sí nací con muchas ganas y con esa enseñanza de mi padre de nunca darme por vencido y de que, querer es poder. Todo eso viene de mi papá”.

El actor y cantante señaló que ha llevado un camino recto en su vida profesional y personal gracias a su papá. “Siempre ha sido mi mejor amigo, desde los 12 años que le dije ‘padre esto es lo que quiero hacer’ y no le causó gracia, pero ha sido un buen padre y un buen amigo. Sé que ha habido muchos sacrificios, que mi familia, mis papás han tenido que hacer para que yo pueda cumplir mi sueño. Por eso, quiero darle las gracias”.

Ambos revelaron que además del vínculo filial que los une, es la comunicación sin reservas lo que ha cimentado la relación familiar.

“Tanto con Diego como con sus hermanos nos gusta platicar, realmente pasamos mucho tiempo conversando. Es algo que nos une de muchas formas y puntos de vista, en lo individual y en lo colectivo, es un agasajo”.

Y expresó Diego, “él es mi mejor amigo, desde muy chiquito me he sentido con la confianza de contarle todo, todo. Es algo que me dicen muchos amigos que les encantaría tener con su papá, la relación que nosotros tenemos de platicarnos de todo”.

Foto: Daniel Galeana

Don Lauro González orgulloso de su hijo afirmó: “Es una satisfacción mayor el ver cómo Diego toma los éxitos y los no éxitos de la misma manera. Es algo que desde chico traté de inculcarles a mis tres hijos, sobre cuando se logra vencer o se pierde. Me da gusto que Diego lo lleve a la práctica”.

Cuenta su papá que Diego Boneta heredó la vena musical de la familia materna. “Es buen intérprete porque le viene del abuelo materno. El papá de mi esposa era un prodigio desde pequeño, a los cinco años daba conciertos al gobernador de Puerto Rico. Curiosamente es un abuelo que nunca conoció y los familiares que lo ven en el escenario, salen espantados, porque Diego se mueve idéntico al abuelo que nunca conoció, es el poder de la genética”.

Aunque aún no ve de cerca compromisos como casarse o tener un hijo, más ahora que está a punto de empezar a filmar la nueva versión de Terminator de Tim Miller, Diego señala que “antes de pensar en hacer una familia, debo pensar en la persona con la que voy a hacer pareja. A mí me encantaría tener una relación como la de mis papás que llevan 34 años casados. Y, nosotros hemos crecido como una familia unida y eso es lo más importante. Y en honor a mi padre, espero que ojalá cuando yo sea papá pueda ser un papá tan fregón como el papá que tengo”, concluyó en la velada que una marca de whisky organizó para festejar el Día del padre.