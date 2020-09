El Parkinson nunca ha detenido a Michael J. Fox

Enterarse a los 29 años que padecía Parkinson nubló la mente de Michael J. Fox, protagonista de la trilogía Volver al Futuro que lleva casi tres décadas viviendo con esta enfermedad.

"Es como si vieras que un camión se acerca, estás en medio del camino y no te puedes mover, no sabes cuándo va a llegar y tampoco qué tan grande o rápido es, viene hacia ti y va a arrollarte. Es demasiado para asimilarlo, más aún cuando tienes una familia joven", recordó el actor que fue invitado al Foro de México Siglo XXI de la Fundación Telmex-Telcel.

Ganador de cuatro Globos de Oro y cinco Emmy, Michael J. Fox tardó ocho años en dar a conocer públicamente su estado de salud.

Fue hasta 1998, mientras filmaba la serie Spin City, que lo hizo, cuando tenía síntomas que ya no podía ocultar: "Pensaba que podía hacer el papel de alguien con Parkinson, pero en la serie no tenía ese personaje y sabía que el público se preguntaría por qué actuaba raro; y supe que tenía que decirles".

Entonces el actor comenzó un trabajo como vocero de esta enfermedad, para la cual creó una fundación con su nombre que en 2006 creó un programa de recaudación de fondos que recientemente alcanzó la cifra de un billón de dólares, monto que se asigna para la investigación del Parkinson y para ayudar a gente y familiares cercanos de pacientes con esta enfermedad progresiva del sistema nervioso.

"Hemos estado cerca de identificar (la causa de la enfermedad). Cuando empezamos teníamos un gen para llegar al Parkinson, pero ahora tenemos cientos de ellos, genes que sabemos están relacionados con el Parkinson. Pero aún necesitamos reunir colaboradores y grupos de voluntarios para la investigación, para trabajar con nuevas terapias y medicinas", comentó.

Durante la conversación vía streaming, Michael J. Fox platicó sobre su trayectoria, recordando que decidió ser actor cuando obtuvo su primer cheque gracias a un papel que realizó y tras el que dejó la escuela.

El actor también dio a conocer que el 17 de noviembre lanzará No time like the future, su cuarto libro como autor.

