"Mi condición empeoró": Michael J. Fox se sincera sobre cómo ha sido vivir con Parkinson

Uno de los actores que más recordamos del cine contemporáneo es Michael J. Fox, el cual siempre será recordado como aquel heroe en una historia de ciencia ficción que nos mantiene a la espera de los viajes en el tiempo.

El actor de Marty McFly tuvo una entrevista en el medio People, donde explica de manera sinceró todo sobre un año doloroso en el que sufrió múltiples fracturas de huesos y lamentó la pérdida de su madre, en medio de su batalla de 30 años contra el Parkinson.

Fox, de 61 años de edad, es conocido como un actor optimista y activo y que desde 1991 se ha encargado de recaudar millones de dólares para la investigación de la enfermedad, iniciativa que le permite recibir el próximo 19 de noviembre el Premio Humanitario Jean Hersholt, un Oscar honorario que reconoce los esfuerzos filantrópicos en la ceremonia.

Durante la entrevista en People, la estrella de “Volver al futuro” dijo que su condición “empeoró” el año pasado y afrontó nuevos obstáculos.

“Me rompí la mejilla, la mano, el hombro, me pusieron un hombro de reemplazo, me rompí el brazo derecho y luego me rompí el codo. Tengo 61 años y lo siento un poco más”, detalló.

Si bien el Parkinson afecta los movimientos de Fox, quienes lo rodean dicen que las lesiones no significan necesariamente que su enfermedad esté progresando más rápido. Contrajo una infección después de la cirugía por su mano rota, y temporalmente no pudo usar la mano provocándole problemas de equilibrio.

Además, aseguró que los incidentes dolorosos hicieron mella en su perspectiva optimista. “Nunca fui realmente un tipo malhumorado, pero me ponía muy mal humor y corto con la gente”, afirmó.

Así dio a conocer Fox su enfermedad

Ganador de cuatro Globos de Oro y cinco Emmy, Michael J. Fox tardó ocho años en dar a conocer públicamente su estado de salud.

Fue hasta 1998, mientras filmaba la serie Spin City, que lo hizo, cuando tenía síntomas que ya no podía ocultar: "Pensaba que podía hacer el papel de alguien con Parkinson, pero en la serie no tenía ese personaje y sabía que el público se preguntaría por qué actuaba raro; y supe que tenía que decirles".

Entonces, el actor comenzó un trabajo como vocero de esta enfermedad, para la cual creó una fundación con su nombre, que en 2006 creó un programa de recaudación de fondos que recientemente alcanzó la cifra de un billón de dólares, monto que se asigna para la investigación del Parkinson y para ayudar a gente y familiares cercanos de pacientes con esta enfermedad progresiva del sistema nervioso.

"Hemos estado cerca de identificar (la causa de la enfermedad). Cuando empezamos teníamos un gen para llegar al Parkinson, pero ahora tenemos cientos de ellos, genes que sabemos están relacionados con el Parkinson. Pero aún necesitamos reunir colaboradores y grupos de voluntarios para la investigación, para trabajar con nuevas terapias y medicinas", comentó.

Reunión de actores de Volver al Futuro, un sueño

Los actores fueron invitados al panel para hablar sobre la trilogía de Volver al Futuro, dirigida por Robert Zemeckis / Foto: AFP

A inicios de mes, los actores principales de Volver a Futuro se reunieron en el Comic Con 2022 en Nueva York, lo que provocó la emoción inmensa de los fanáticos.

Los actores fueron invitados al panel para hablar sobre la trilogía dirigida por Robert Zemeckis. El reencuentro fue bastante emotivo pues, ambos actores fueron recibidos por aplausos y gritos de los fanáticos, los cuales tuvieron la oportunidad de hacer una ronda de preguntas sobre su carrera cinematográfica, así como sobre la franquicia.