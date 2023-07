Michelle González vuelve al papel de villana en Golpe de suerte

Michelle González en menos de un año vuelve a tomar un personaje antagonista como será Rosana en Golpe de suerte del productor Nicandro Díaz de la que ya iniciaron las grabaciones en el sur poniente de la Ciudad de México.

Luego de que en Mi fortuna es amarte encarnó a Olga, ahora es Rosana, de quien afirma, es un personaje en el que muchas mujeres se verán reflejadas.

“Se van a identificar, porque han estado en esta situación amorosa semejante. Vengo a dar el mensaje que hay que darse cuenta que cuando estas con alguien y que te da largas para formalizar la relación, hay que ver ese foco rojo, de que no le interesas a esa persona y ya no lo tienes que conquistar o reconquistar, sino salir y dejar la relación que más bien ha sido de atracción física”, reconoce.

En entrevista con El Sol de México, Michelle González reconoce que ella misma se ha visto en su personaje. “Sí me ha pasado en la vida real que me aferro a esa idea de tratar de agradarle más a la persona que amo, y que no, ya tienes que soltarlo como parte de un crecimiento personal. Es lo bueno de tener experiencias similares en tu vida.

“Si esta puerta del amor se te cerró vendrán más y hay que tomarlo como un aprendizaje en tu vida. Y claro que al dejar a alguien sentimentalmente, es un proceso que sí duele muchísimo. Por eso sé que va a conectar con muchas mujeres que lo viven actualmente”, explica.

Rosana es una mujer fuerte, de carácter, aguerrida, que creció en el barrio y en la trama va a pelear a su hombre (Tadeo, interpretado por Gonzalo García), con Miranda (Eva Cedeño), quien por azares de la vida conocerá a Tadeo.

“Rosana está tan enamorada de Tadeo, que vivirá en pleito con Miranda; lo más que llegarán hasta el momento según lo que he leído en los libretos es a declararse la guerra verbalmente. Aún no sé si habrá deschongue”, informa de manera jocosa.

Actualmente, en su vida personal, la actriz no tiene pareja sentimental, y disfruta de la soledad, porque se dedica al ciento por ciento en ella. “Estar sola es hermoso, porque te conectas más con tu yo interior. Y si te enamoras de ti, de tu soledad y de tu propia compañía, no necesitas de alguien más. Bueno, no dejo de frecuentar a mis amigas, con quienes tengo una amistad sana y bonita.

“Además tengo una relación hermosa con mi mamá, con mis hermanas, aparte me encanta viajar, conocer otros países y costumbres, sola, pero siempre conmigo, la compañía más importante que en más de las veces necesitamos”, detalla.