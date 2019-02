Michelle Obama lanza poderoso mensaje en los Grammy

Michelle Obama hizo una aparición sorpresa en el escenario de los Grammy este domingo para transmitir un mensaje de empoderamiento de las mujeres junto a las superestrellas Lady Gaga, Jennifer Lopez, la anfitriona Alicia Keys y la actriz Jada Pinkett-Smith.

"La música nos muestra que todo es importante: cada historia dentro de cada voz, cada nota dentro de cada canción", dijo la ex primera dama, luciendo glamorosa en un traje brillante con una chaqueta envolvente de los años 70.

"¿Es eso correcto, señoras?", dijo a los aplausos resonantes.

Los organizadores de la ceremonia de premiación han debido enfrentar un aluvión de críticas por no abarcar la diversidad dentro de sus filas, luego de prácticamente silenciar a las candidatas en el evento del año pasado.

A big part of friendship is showing up for your girls—that’s why I was thrilled to be there for the one and only @aliciakeys at the #GRAMMYs. She is one of the most genuine and thoughtful people I know—there’s no one better to help us all celebrate the unifying power of music! pic.twitter.com/8cMhTmsClA — Michelle Obama (@MichelleObama) 11 de febrero de 2019

Este año, cinco de los ocho nominados para el álbum del año son mujeres: la rapera Cardi B, la cantante de folk-rock Brandi Carlile, la futurista pop Janelle Monae, la prodigio de R&B H.E.R. y la estrella del country Kacey Musgraves.

"Muchas gracias, señoras, por su luz, su mensaje de amor, su hermandad", dijo Keys, la primera mujer en dirigir el espectáculo en 14 años.