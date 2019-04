Mick Rock: Yo no decidí ser fotógrafo

Con lentes oscuros y un peinado alborotado que recuerda el estilo de los músicos que su lente capturó, Mick Rock visitó México para presentar la exposición Queen: Los orígenes de una leyenda. Es la segunda vez que el artista hace una exposición con sus imágenes en el Foto Museo Cuatro Caminos, pues el año pasado realizó la primera con material de David Bowie.

“Es muy cool venir a México, me complace ser invitado porque me gusta visitar este país, su comida es excelente y me divierto bastante. Y aunque sólo vengo por unos días esta vez, tengo que volver porque quiero fotografiar algo”, contó Mick Rock durante una entrevista con El Sol de México.

Un tanto inquieto y siempre sarcástico, el fotógrafo cuya lente grabó imágenes de The Ramones, Iggy Pop, The Sex Pistols y Blondie recuerda que nunca fue su intención convertirse en lo que en la música rock llaman El hombre que fotografió los setentas. “Yo simplemente hacía lo que hacía. ¿Quién iba a saber que todos ellos se convertirían en todo esto a través de los años?”, dice.

Y es que en los planes de vida de Mick Rock ni siquiera estaba considerado ser un fotógrafo. “Yo nunca lo decidí. Yo hubiera preferido ser escritor, pero esto fue algo que pasó y que conforme transcurría el tiempo seguía pasando y pasando”, recuerda.

“Ni siquiera tenía contemplado que esto fuera una carrera, sólo siguió su paso. Nunca hice promoción, porque en esa época no había muchos fotógrafos que lo hicieran. Mucho menos pensaba ‘En 45 años voy a estar en un museo exhibiendo mis fotos’, ya sea en México, en China, Hong Kong, Dallas, Portugal, Miami, y todos estos lugares bellísimos a donde he ido. No lo pensaba porque para entonces sólo necesitaba dinero”, dice bromista.

Su fuerte acento británico sólo hace resaltar el tono sarcástico de Mick Rock en sus respuestas. Pero cuando se le pregunta de Queen, un suspiro hace que el ritmo de la conversación cambie. “Queen… ¿Quién lo hubiera pensado?”, responde cuando se le cuestiona sobre su experiencia de trabajar con ellos.

Más allá de la música, ¿qué encontrabas en Queen estéticamente?, se le inquiere. “Eran muy bonitos, míralos. Eran bellos en un momento donde ser bonitos era algo bueno, incluso si sólo estabas interesado en chicas”, responde mientras señala las fotografías que formaron el arte del disco Queen II, mismas que inspiraron el estilo del video musical de Bohemian Rhapsody.

Pero la belleza puede estar ahí, ¿cómo la capturas?, se insiste.

“Nunca pienso mucho en eso, sólo en lo que hago. Muchas de mis fotografías son realmente muy simples, se trata de la luz el enfoque y la actitud”, responde el artista con total tranquilidad. “He sido muy afortunado de poder vivir tomando fotografías, porque ahora en estos tiempos es una chinga”, añade con una risa.

Aún queda mucho material de Mick Rock por descubrir, por eso es que promete que el próximo año hará lo posible por volver; “Quizá lo haga con una exhibición de Glam, ya tengo algunas fotos planeadas”, destaca el fotógrafo.