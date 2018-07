Moderatto deja a un lado las críticas y sin pudor le entra al reguetón

La carrera de Moderatto ya lleva 17 años, pero ellos no piensan en el pasado, pues su constante es hacer música y divertirse, aunque advierten, sí se toman la música muy en serio.

“Sabíamos que a mucha gente no les iba a gustar que hiciéramos reguetón, pero a nosotros nos encanta la música y no le podemos decir que no, siempre hemos “moderatizado” otros ritmos y está no iba a ser la excepción”, explicaron.

El tema es Caballero que grabaron en colaboración con Karol G, una joven colombiana, estrella del canto urbano.

“El reguetón se ha bailado desde la época de las cavernas y digo esto porque el ritmo es el ritmo del sexo, así que por eso, cuando la escuchas te pones cachondo”, expresó Marcello Lara.Sobre su música, aseguran que están siempre en constante evolución y su estudio donde ensayan ellos lo llaman “laboratorio musical”. “Ahí hacemos todo tipo de pruebas, metemos ritmos y si primero nos gustan a nosotros le seguimos, si no, entonces probamos otra cosa”, así fue como para nosotros Caballero, salió a la perfección”.



Sobre su gira Malditos pecadores, Moderatto señaló que ahí dieron a conocer el disco con otro tema que se escuchó a ritmo de Banda con La Arrolladora Banda El Limón “La llamada de mi ex nos quedó muy bien y a la gente le gustó así que estamos seguros que Caballero no será la excepción”.

Cuestionados sobre su gira, aseguraron que ha sido bien aceptada y que preparan un buen concierto para el Auditorio Nacional para el 8 de noviembre próximo.

“La gente no deja de sorprendernos, nos piden rolas que hicimos especialmente para cine, por lo que en un concierto escuchas temas como el que hicimos para Cars”.