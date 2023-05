Moenia retoma el sonido de los 80 con disco tributo al rock en español

Parte del sonido que transformó a una generación aparece en la segunda entrega de un disco de covers que Moenia grabó originalmente hace 20 años. El rock en español que modernizó la música para jóvenes, como describe Jorge Soto, tecladista del grupo

“Estábamos cambiando nuestros gustos musicales, aunque siempre hemos escuchado buena música, Alfonso (Pichardo, el vocalista) por su hermano y yo por mis primos, que nos enseñaron cosas muy interesantes. En los 80 llegaba poca música, había pocas estaciones de radio en español, pero llegó la ola española y yo recuerdo haberme vuelto loco con Mecano, La Unión, Nacha Pop, Danza Invisible, incluso Los Hombres G, Los Toreros Muertos, Alaska”, dice en entrevista a propósito de la salida de su álbum Stereo Hits II, en el que grabaron temas de Héroes del Silencio, Caifanes, Bosé y Miguel Mateos, entre otros.

La primera entrega de este concepto salió en 2004 y, recuerda Alfonso, “en ese momento fue raro hacerlo, no llegó sin su buena dosis de discusión interna de si debíamos hacer algo así o no, porque llevábamos ya un par de discos estableciéndonos como autores, como productores, compositores e intérpretes de nuestra propia música, no sabíamos si venía al caso aventarnos a hacer un disco de versiones y sobre todo cómo reaccionarían nuestros fans y la gente en general, porque se trataba de canciones icónicas y lo digo en el contexto de que cuando salió el Stereo Hits no era la norma hacer ese tipo de conceptos”.

Moenia graba su álbum Stereo Hits II | Cortesía: OCESA SEITRACK

La propuesta es, agrega Alex Midi, también tecladista de la banda, grabar “canciones que fueron importantes a nivel personal, que también fueron influencia en los años 80 y principios de los 90 para nosotros y yo creo que para muchas generaciones”.

Midi comparte que lo primero que escuchó de Héroes del silencio fue Maldito duende, “una de mis primeras novias me dijo ‘escucha este grupo’. Nunca había oído algo así, el rock de México sonaba distinto, eso era más duro, guitarroso, no oscuro como Caifanes o las bandas que a mí me gustaban de México. A lo largo de estos años esa canción la he tenido en mi cabeza en versión synth pop, y cuando empezamos a hablar del disco, fue de las primeras que les dije ‘por favor incluyamos Maldito duende porque tengo una idea que quisiera desarrollar’.

“En esos años yo empezaba a ser DJ y se notaba claramente un cambio con la música que llegaba de España y que nos influenció totalmente, esos cambios generacionales son muy padres, y ahora vivimos otro por cierto, es interesante, yo creo que México siempre ha sido parte de esos cambios generacionales en la música hispanoamericana”, agrega.

“Cuando nos dijeron ‘queremos que hagan una segunda parte’, para mí fue increíble, porque es jugar a que tú compusiste, no sé, Lobo hombre en París, o la que sea de las que están en el disco y es muy padre rendirle de alguna manera un tributo a todos estos grupos que cambiaron el panorama de la música joven”, apunta Jorge.

Alfonso agrega que a 20 años de su primer volumen, “muchas cosas han pasado en la banda, en el mundo de la música, en nuestra propia madurez como creadores; estábamos en los momentos finales de la parte más difícil de la pandemia y empezamos a pensar qué es lo que vendrá para nosotros como banda cuando se reactivaran los conciertos"

“Sacamos dos sencillos en plena pandemia y otros en el inter, no es que estuviéramos en inactividad pero sí era muy importante pensar en qué vendría después. Uno de los argumentos que nos dieron era que la gente iba a tener muchas ganas de estar feliz, de divertirse, pensábamos que los conciertos se iban a volver una comunidad eufórica de gente cantando, y por qué no salir con canciones conocidas, eso hizo que pudiéramos reconsiderar hacer un disco de versiones; empezamos a hacer un listado, lo cual fue muy difícil porque no es lo mismo hace 20 años que ahora, hay muchos discos de covers, muchas más versiones de canciones, en el primero teníamos muy claro las versiones y ahora tuvimos que buscarle un poquito más”.

En Stereo Hits II, grabaron Llámame si me necesitas, Amante bandido, Maldito duende, Lobo hombre en París, Trátame suavemente, La célula que explota y Relojes en la oscuridad, entre otros.