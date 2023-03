Molotov combate la reventa con firma de boletos en Palacio de los Deportes

Molotov se prepara para su presentación en el Foro Sol el próximo 12 de mayo y para incentivar la compra de entradas en venta directa en las taquillas realizaron una firma de boletos en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, donde acudieron decenas de fans armados con vinilos, gorras, discos y hasta casettes.

Entre los asistentes se encontraba Ronaldo, un joven proveniente de Ecatepec, quien recuerda a su padre a través de la música de Molotov. "Tengo 20 años, los escucho desde que tenía cuatro o cinco años con mi papá, él era fan casi desde sus inicios. Hoy que ya no está conmigo es gratificante poder conocerlos".

Desde minutos antes de las 13:00 horas los fans se comenzaron a formar en el estacionamiento de la Puerta 6 del recinto, para ser de los primeros en reunirse con los intérpretes de “Frijolero”.

Un grupo de amigos, conformado por Ángel, Hernando y Axel, también acudieron a la cita, y celebraron que durante sus 27 años de carrera, Molotov se haya mantenido fiel a su estilo sin tapujos, aunque reconocieron que cuando eran niños no les permitían escuchar las letras.

“Soy fan de toda la vida, mi hermano era mucho de tener discos en el carro y tenía el disco de “¿Dónde jugarán las niñas?”, y desde los 7 u 8 me metía a oirlos a escondidas, porque no me dejaban escucharlos”, contó Ángel.

“Siempre me ha gustado que le han tirado al gobierno, con el tiempo no es que hayan perdido su estilo, pero sí se han cuidado más, y me gustan en general”, dijo Hernando.

En una conferencia de prensa celebrada horas antes de la firma, Paco Ayala, bajista y vocalista de la agrupación lamentó que si bien el show es de ellos, tampoco pueden erradicar la reventa a través de este tipo de actos, y recordó que ellos mismos se han beneficiado del comercio informal, pues "a principios de siglo nos dieron un disco de oro los piratas".

"Nos encantaría concentrarnos en montar el show, pero te debes involucrar en cosas que obviamente afectan. Hay que invitar a la banda a que venga a comprar su ticket, pero desgraciadamente no podemos hacer nada con respecto al manejo del boletaje", finalizó.