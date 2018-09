Molotov cumple 20 años de ser parte fundamental del rock en México

Pocas bandas pueden presumir tener más de 20 años de carrera, y más aún que después de ese tiempo sigan teniendo la misma fuerza en el escenario que la de un inicio. Molotov es una de ellas, quienes con su peculiar e irreverente estilo han sido parte fundamental de la escena del rock en México.



“Adentro (de la banda) es una chinga y todo el mundo tiene que hacer las cosas bien. Nadie se puede pasar de ego o de mamón porque hay mucha crítica interna, cosas como ‘Toca bien’, ‘Maneja bien’ y eso”, dice Tito Fuentes, el guitarrista de esta banda que debutó en la escena musical con ¿Dónde jugarán las niñas? En 1997.



“La verdad es que la bandasigue intacta después de tanto tiempo. Seguimos saliendo de la prepa”, bromea Micky Huidobro mientras mueve las manos de arriba a abajo. “Yo sigo tocando con el mismo bajo... bueno, no porque me lo chingaron…”, dice recordando el robo que sufrieron en Michoacán en 2017. “Creo que es eso… bueno, la verdad es que no sé qué sea”, afirma entre risas.



Lo cierto, es que para ambos integrantes de Molotov, el escenario ha sido determinante para que la relación entre ellos, Paco Ayala y El Randy (el resto de la banda) siga funcionando. “Tener una banda es bastante complicado, empatar ideas ya es un pedo y luego que musicalmente todos toquen bien, y que haya comunicación en el escenario también es una cosa que puedes planear y nomás no jala. Pero aquí si jala”, afirman.

Lo cierto es que tuvieron que pasar 20 años para que la banda realizara un MTV Unplugged, un concepto “bastante cuadrado que está grabado como en la época cuando veíamos MTV;era padre ver los conciertos y más siendo músico, con una versión de tus canciones pero medio encueradona”, dicen.



La razón para que tardara tanto no es más que la complicada agenda de Molotov, pues fueron “muchos intentos fallidos”. Pero ahora El desconecte, título de esta producción en vivo, “Sale en un buen momento porque creativamente la banda tal vez le hace mejor hacer un acústico que hacerse un disco inédito”, afirma El huido.

“No significa que no tengamos canciones nuevas o que no nos hayamos puesto a componer, yo creo que nada más es el reto de hacer esa música que todo el mundo conoció durante más de 20 años y hacerla en un concepto nuevo, fuera de tu zona de confort. Ese fue el reto y creo que lo hicimos bastante chido”, agrega.



MTV Unplugged: El Desconecte incluye un CD y DVD con 15 canciones en vivo donde Molotov reversiona Gimme tha power, Oleré y oleré y oleré el uhu, Frijolero y Puto y otros éxitos sin ningún elemento eléctrico en sus sonidos. Además de dos temás inéditos Hit me y Dreamers, este último escrito por Randy en homenaje a los jóvenes que diariamente corren el riesgo de ser deportados de los Estados Unidos.