Mon discute con Horacio Villalobos y queda expulsada de La Academia

Monserrat Torales, quien durante la semana convocó a una votación para que el juez Horacio Villalobos quede fuera de “La Academia”, se convirtió en la primera expulsada de esta nueva generación de alumnos.

"Vi cómo convocaste en un ejercicio de democracia, a una votación para sacarme. ¿Qué pretendías? Las cosas no funcionan así. Un artista debe estar hecho para aguantar las críticas y cuando algo no le guste, no le vas a pedir que se vaya de la sala”, expresó Villalobos.

La joven representante de Durango le respondió que ella estaba ahí para crecer y que no le gustaba la manera en que él lanzaba sus críticas.

Ante la justificación de la alumna, el juez remató tajante diciéndole: “La diferencia entre tú y yo es que a mí me contrataron y tú hiciste casting".

Mon, como era conocida al interior de “La Academia”, interpretó el tema “Besos de ceniza”, pero su desempeño no dejó convencido al resto del panel de jueces. Arturo López Gavito señaló que el respeto de la gente no se gana convocando a ese tipo de juegos y teatros.

“Descalifico lo que hiciste en la semana y lo que hiciste hoy”.

“Me parece lamentable la actitud que tomaste. Ojalá el mismo empeño, energía e intensidad para sacar a un juez, lo hubieras puesto en tu trabajo.

Aquí estamos para sumar. ‘Besos de ceniza’ no fue como estamos acostumbrados a escucharlo con Timbiriche”, añadió la cantante Edith Márquez.

Previo a que se despidiera del concurso, el conductor Adal Ramones le recomendó que debía haberse quedado callada y no luchar por todos los demás.

Tan sólo el 2.2 por ciento de las votaciones del público, denominado el quinto juez, fueron para Mon, por lo que quedaba fuera de “La academia”.

A diferencia de los dos anteriores conciertos, esta vez los jueces coincidieron en señalar que hubo evolución por parte de los participantes y no se mostraron tan severos en sus críticas.



Al contrario, aplaudieron el esfuerzo de la mayoría. A Monserrat Ibarra le dijeron que en general había estado bien su desempeño, que se mostraba segura, pero querían verla mejor para el siguiente concierto.

“Una exagerada interpretación”, consideró Arturo López Gavito la de Isbo, de Tamaulipas a través de la canción “En esta no”; mientras que Edith Márquez le subrayó que lo halló desafinado y que debía tener amabilidad y educación al escuchar los comentarios de los jueces, pues miró hacia otro lado cuando le hablaba Edwin Luna.

Daniela Montes, proveniente de Tijuana, comentó que siempre se ha sentido insegura, que se exige mucho a sí misma y que en el pasado padeció desórdenes alimenticios.

El jurado celebró su trabajo, pero considera que puede mejorar. Edwin Luna resaltó que Dalia, de Baja California, impone mucho en el escenario.

Más tarde, la joven recibió un anillo de compromiso de parte de su novio para casarse, ante lo cual, ella aceptó.

“Que te cambien el sombrero y te pongan uno a tu medida”, fue la recomendación de López Gavito para Alexis, de Chiapas, mientras que éste mostró la cicatriz que tiene en la cabeza, producto de un accidente en motocicleta.

Marian Herrera fue festejada por Edith Márquez tras su interpretación de “Shaba daba ba”, original del grupo OV7.

Katheryn esta vez no recibió grandes halagos, pero Paola Chuc, de Guatemala, se llevó los máximos honores de la noche luego de entregar “Ya no quiero”, de Jesse & Joy.

Durante la gala, Mario, Héctor, José Luis y Adrián, egresados de varias generaciones de “La academia”, rindieron homenaje a Marco Antonio Solís con un popurrí de temas.

