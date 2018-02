Mon Laferte: Composiciones hechas con el corazón

Una habitación oscura con velas al centro de una mesa es la locación que Mon Laferte eligió para platicar con la prensa. Al encuentro, la cantante ofrece la mano para saludar y se disculpa por el tiempo de espera. Inmediatamente toma su guitarra, la pone sobre sus piernas y toca unos acordes mientras espera la primera pregunta.

Sobre su retiro de los escenarios del que se había hablado, la cantante responde tajante y con una sonrisa: “No” mientras comienza a tocar su guitarra y emite una sonrisa pícara.

La ganadora del Grammy Latino ahora promueve su sencillo “Antes de ti”, video que fue dirigido por ella y está inspirado en la cultura oriental, y cuya intención de su lírica busca provocar el dolor de quien la escuche. “Es bueno tener música para ese momento de la vida. Me da mucho placer saber que el público está sufriendo con mi canción”, carcajea. “Además me encanta porque soy una dramática”.

Ese drama en su vida y su carrera ha sido nutrido por otras figuras de la música, entre las que destaca Juan Gabriel, de quien ella reconoce tener una gran influencia. “Su voz es impresionante, me encantan sus letras por lo sinvergüenza que era, que no le importaba nada”, explica.

“Juan Gabriel comenzó a forjar su carrera en un país y un continente machista. Él era muy libre, con una actitud súper femenina. Recuerdo que cuando lo vi en vivo todo el mundo lo amaba, cantaba sus canciones sin importarles nada”, recuerda la cantante que había sido invitada a participar en el disco que El Divo de Juárez preparaba antes de morir.

Mon Laferte reconoce que este nuevo sencillo tiene un poco de él por el dramatismo que implican las letras de sus canciones. “Me encanta el chantaje emocional de Juan Gabriel: ‘Yo no nací para amar’, fíjate solo en la frase, ve nada más el drama. Es súper exagerado y me encanta”, dice con evidente emoción. “Creo que todos quieren a Juan Gabriel”.

Con “Antes de ti”, Mon Laferte cerrará el ciclo musical que escribió en la etapa de su disco La trenza, y que fue certificado en México con 3 Discos Platino y 1 Oro por más de 200 mil copias vendidas.

Ahora busca seguir adelante con nuevos temas y más conciertos, aunque de momento no planee un nuevo disco. “Vamos a tener gira este año, a tocar un montón. No sé si va a salir música nueva, pero estoy muy inspirada. Hay canciones nuevas que me gustaría cantarles pero por ahora no puedo hacerlo”.

Mon Laferte tendrá una gira de conciertos por Estados Unidos y Canadá que comenzará en el mes de abril.