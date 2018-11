Mon Laferte estrena Norma, su nueva producción discográfica

“¿Quién es Norma? Yo soy Norma. Yo me llamo Norma Monserrat Bustamante Laferte”. Con ese nombre fue bautizada la cantante que es conocida mundialmente como Mon Laferte. “A mí nunca me gustó mi primer nombre porque se me hace muy duro, de hecho nunca me gustó que me dijeran Norma”.

A pesar de ello, en los próximos meses, Mon Laferte no dejará de escuchar que la llamen Norma, pues este es el nombre que decidió otorgarle a su nuevo material discográfico.

Es el sexto en una carrera con evidente ascendencia, misma que comenzó en Chile con el lanzamiento de su primer disco en 2003, La chica de rojo, con Monserrat Bustamante como su nombre artístico.

“Cuando estaba decidiendo el nombre del álbum dije ‘A ver, el álbum tiene que tener un nombre de mujer, porque es ella la que está contando su experiencia en una relación de pareja'. Y para que fuera cinematográfico necesitaba un nombre de mujer. Me puse a pensar y de repente fue como '¿Y si le pongo mi primer nombre? Norma'”.

Norma cuenta a través de diez temas diversificados en distintos géneros las diferentes etapas de una relación amorosa; desde el primer encuentro (Ronroneo), el enamoramiento (No te me quites de acá), el deseo sexual (Quédate esta noche), los celos (El mambo), la ruptura (El funeral) y el adiós (Cumbia para olvidar ).

“Normatambién es un juego de palabras; es una norma siempre conozco a alguien: me gusta, me enamoro, me dejo llevar; soy muy apasionada y enamoradiza. Pero después pasa que empiezas conocer más a la persona, ves los defectos, los tuyos y al final terminan. Y como que siempre repito lo mismo. Espero que algún día aprenda la lección y cambiar esta norma. Entonces siento que le quedo bien el nombre”, contó la cantante.

En la portada de este disco, que sale a la venta el día de mañana, Mon Laferte sale picando una cebolla, como una provocación al público chileno, pero también como una muestra de orgullo a sus orígenes y el estilo de música que la ha popularizado en América Latina.

“En Chile, a la música popular se le dice 'música cebolla' porque es la que te hace llorar. Pero se dice de una manera peyorativa.

Siempre se habló en años pasados en Chile de la música cebolla como música de barrio, como queriendo decir que hacer música para el pueblo y de barrio o de una clase baja estaba mal”, explica la seis veces nominada al Grammy Latino, quién se dice orgullosa de hacer este tipo de composiciones.

“Efectivamente estoy haciendo música cebolla, a mucha honra soy de barrio. Entonces para mí (esta portada) fue reafirmar todo un movimiento de canciones y de música de la que sí, te hace llorar. Por eso dije, 'voy a salir picando una cebolla, para que la gente se entere que en Chile hay un movimiento de música que es la música cebolla’ cuenta.

Normafue grabado en vivo en los Estudios Capitol de Los Ángeles, donde artistas como Frank Sinatra, Ray Charles o Green Day han realizado algunas de sus producciones. Este álbum, además, incluye algunos sonidos inspirados en las visitas que Mon Laferte tuvo al Salón Los Ángeles, en México, donde descubrió la vida nocturna y el romanticismo y la elegancia que existe entre los asistentes a este lugar