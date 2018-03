Monserrat Oliver, una mujer con talento de mandar

La modelo y conductora, Montserrat Oliver aseguró sentirse cómoda al frente del nuevo programa Reto 4 elementos, en donde participará como anfitriona del programa, en donde 32 personajes del medio del espectáculo se enfrentarán a competencias extremas. “No me gusta perder, me tocó estar al frente como anfitriona del programa y me agrada porque me gusta mandar”, comentó divertida la presentadora del programa en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

Reto 4 elementos , es la oferta de Televisa para el público al cual sorprenderá con nuevos retos en los que los ocho grupos de participantes se enfrentarán a grandes obstáculos en los que se pondrá a prueba la fortaleza tanto física como mental.

Fue el director de formatos de entretenimiento de la televisora, Frank Scheuermann quien aseguró que el formato del programa forma parte de una tendencia globalizada. Explicó que para satisfacer el gusto del público “hay diferentes opciones.

La tendencia de supervivencia, competencia y aventura viene desde hace muchos años. A México llegó hace algunos años, pero si la gente quiere comer pizza, pues hay más pizzerias”. Esto en relación con el éxito que obtuvo el programa de formato similar de la televisora de la competencia.