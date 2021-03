Muere Yaphet Kotto, primer villano afroamericano que salió en película de James Bond

El actor Yaphet Kotto, conocido por ser el primer villano afroamericano en una película de James Bond ("Live and let die" de 1973) y uno de los protagonistas de "Alien" (1979), falleció este fin de semana a los 81 años en su residencia de Filipinas.

Su esposa confirmó la noticia mediante una publicación en redes sociales donde recordó el trabajo de este actor que colaboró con cineastas como como Ridley Scott, Paul Schrader y Arnold Schwarzenegger: "Hiciste de villano en varias de tus películas pero para mí eres un auténtico héroe y para mucha gente también”, dijo.

Kotto, de origen aristocrático camerunés, nació en Nueva York en 1939 y se estrenó como actor con 19 años en la obra "Othello", representada en un teatro de Harlem desde el que saltó a Broadway.

Después se estrenó en la pequeña pantalla con un capítulo en la original "Hawaii Five-O" y llegó a publicar su propia música en 1967 antes de que llegara su gran oportunidad de convertirse en uno de los primeros protagonistas afroamericanos de James Bond.

Así, Kotto encarnó al dictador Dr. Kananga, el antagonista del Agente 007 que por entonces interpretaba Roger Moore. Era la octava entrega de la saga.

Ese trabajo llamó la atención de Ridley Scott, quien lo fichó en la mítica "Alien" como el ingeniero espacial Dennis Parker, un trabajo por el que aseguró que renunció a otros proyectos de gran presupuesto.

También rechazó, con posterior arrepentimiento, el papel del capitán Picard en la serie "Star Trek: The Next Generation".

Entre otros trabajos posteriores, compartió pantalla con Arnold Schwarzenegger en "Running Man" (1987) y con Robert De Niro en "Midnight Run" (1988).