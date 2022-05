Muere Alan White, baterista de John Lennon y del grupo de rock "Yes"

El músico británico Alan White, baterista de John Lennon y miembro clave del influyente grupo de rock progresivo Yes, murió este jueves a la edad de 72 años en su hogar en Seattle, Estados Unidos.

Su familia confirmó la triste noticia con un comunicado que divulgó por redes sociales. “Alan White, nuestro querido marido, padre y abuelo, falleció en su casa del área de Seattle el 26 de mayo de 2022, tras una breve enfermedad”, informó un posteo en Facebook con imágenes del músico junto a sus hijos.

Te puede interesar: Muere Andy Fletcher, integrante de Depeche Mode

“A lo largo de su vida y de sus seis décadas de carrera, Alan fue muchas cosas para mucha gente: una estrella de rock certificada para los fans de todo el mundo; compañero de banda para unos pocos elegidos, y caballero y amigo para todos los que le conocieron”, añade el comunicado oficial.

It is with deep sadness that YES announce Alan White, their much-loved drummer and friend of 50 years, has passed away, aged 72, after a short illness.https://t.co/FjaCeYhUk2 pic.twitter.com/nPsL8m3XhH — YESofficial (@yesofficial) May 26, 2022

En breve, más información.