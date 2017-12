Muere Alfie Curtis, el doctor Cornelius Evazan de Star Wars

El actor Alfie Curtis, quien dio vida al doctor Cornelius Evazan en la primera de película de Star Wars (1977), falleció a los 87 años de edad.

Mark Hamill, Luke Skywalker en la saga, lo recordó como gracioso y un verdadero caballero.

En su cuenta de Twitter le escribió un emotivo mensaje:

“Alfie Curtis hizo la escena de la cantina de Mos Eisley #StarWars (una de los más memorables de las que he sido parte) incluso más memorable. Si de frente de cámara era horrible, fuera de ella era gracioso, tipo y un verdadero caballero. Gracias Alf. Te extrañaremos”.