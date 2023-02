Los 5 temas de Burt Bacharach que lo convirtieron en ícono de la música

El famoso cantante, compositor y productor estadounidense Burt Bacharach falleció a los 94 años el miércoles pasado en su casa de Los Ángeles, California, por causas naturales, según lo dio a conocer su publicista Tina Brausan.

Bacharach es reconocido por ser uno de los compositores más famosos de la época de los 60 y es catalogado como uno de los mejores compositores del siglo XX.

A lo largo de su carrera cosechó un sin fin de éxitos por su trabajo artístico, obtuvo un Emmy, tres premios Oscar, seis Grammy, dos Globos de Oro y un BAFTA.

De acuerdo con la BBC, Burt Bacharach colocó 73 de sus éxitos en el Top 40 en Estados Unidos y 52 en Reino Unido. Además, trabajó con grandes artistas como Frank Sinatra, The Beatles, Aretha Franklin, Elvis Costello, Dionne Warwick, Barbara Streisand y Tom Jones.

La fama de Burt incrementó porque sus canciones formaron parte de grandes producciones románticas de Hollywood, sus baladas románticas y melancólicas con sonidos pop y combinaciones de jazz, arrasaron las listas de éxitos al rededor de mundo.

Escribió casi 50 canciones que ingresaron en el Top 100 a nivel internacional y nueve canciones que llegaron al número uno en las listas.

Cinco canciones icónicas de Burt

Isay a little praye, ha sido una de las canciones con más covers por cantantes de talla internacional. La canción fue parte de la banda sonora de la película La boda de mi mejor amigo (1997).

The Look of love fue realizada por Burt Bacharach y Hal David para la primera novela de James Bond escrita por Ian Fleming, Casino Royale (1967).

Walk on by, alcanzó los primeros lugares en las listas estadounidenses de 1964 y fue nominada en 1965 a un premio Grammy.





On mu Own fue escrita y producido por Bacharach y su ex esposa, Carole Bayer, quien también era compositora. Interpretada por Patti Labelle y Michael McDonald se convirtió en número uno en Estados Unidos.

What´s new, pussycat fue nominada por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas estadounidense al premio a mejor canción original en 1966.





Músicos despiden a Burt Bacharach

El líder de los famosos Beach Boys, Brian Wilson, lamentó este jueves la muerte de Bacharach.

"Triste por la muerte de este "gigante de la industria musical, Burt fue uno de mis héroes, y tuvo una gran influencia en mi trabajo", subrayó.

Billy Corgan, líder de los Smashing Pumpkins, homenajeó a Bacharach al llamarlo aun "titán de la canción hermosa y natural".

El guitarrista del veterano grupo Kiss, Paul Stanley reconoció el trabajo de Burt como un "tesoro, compuesto de canciones extraordinarias, que nos deja".

Noel Gallagher, el exguitarrista de Oasis, rindió honores al "maestro, fue un placer haberte conocido", escribió en su cuenta de Instagram.

Con información de AFP









