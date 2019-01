Muere Dick Miller, actor de Gremlins y Terminator, a los 90 años

El actor estadounidense Dick Miller, conocido por dar vida a Murray Futterman en el clásico de terror 'Gremlins' de Joe Dante, ha muerto a los 90 años por causas naturales, ha comunicado su familia. Con seis décadas de carrera a sus espaldas, el veterano intérprete ha participado en más de cien títulos, entre los que destacan 'Terminator', 'Fama' o 'Un cubo de sangre'.



Miller comenzó su carrera en la gran pantalla en la década de los 50 con el legendario director y productor Roger Corman. El cineasta fichó al actor para interpretar a Walter Paisley, personaje que volvería a encarnar a lo largo de su carrera, en la película de culto 'Un cubo de sangre'.

I65osJncC-4

Más tarde se embarcaría en otros proyectos con directores de primera línea como James Cameron, Ernest Dickerson, Martin Scorsese, John Sayles y, el ya mencionado Joe Dante, quien contó con Miller en casi todos los proyectos que dirigió.



Tras conocer la fatídica noticia, Dante ha recordado al actor en la red social Twitter, refiriéndose a Miller como uno de los "colaboradores más preciados". "Crecí viendo a Dick Miller en las películas de los 50 y estaba encantado de tenerlo en mi primer filme para Roger Corman", ha escrito.

I'm devastated to report that one of my best friends and most treasured collaborators has passed away. I "grew up" (kinda) watching Dick Miller in movies from the 50s on and was thrilled to have him in my first movie for @RogerCorman... (1/2)https://t.co/TEsacH8SUW — Joe Dante (@joe_dante) 31 de enero de 2019



En 1984, Miller interpretó en Terminator, de James Cameron, al dependiente de la tienda de armas. Dos años más tarde, apareció en la película de culto de 1986 'El terror llama a su puerta', filme en el que compartió planos con Tom Atkins, donde encarnó al oficial de policía Walt.