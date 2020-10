El rock, de luto. Fallece Eddie Van Halen

El legendario guitarrista Eddie Van Halen, confundador de la banda Van Halen, murió a los 65 años tras una larga lucha contra el cáncer de garganta por más de una década.

De acuerdo con TMZ, Van Halen falleció este martes en el hospital ST. John de Santa Mónica, California. Lo acompañaron hasta el último momento su esposa Janie, su hijo Wolfgang y su hermano Alex, también baterista.

Su hijo Wolfgang también confirmó la noticia a través de redes sociales: “No puedo creer que tengo que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido su larga y ardua batalla contra el cáncer esta mañana".

"Él fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que compartí con él sobre o fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que pueda recuperarme completamente de esta pedida. Te amo mucho, Pop”, expresó el hijo del astro musical en un tuit.

Eddie Van Halen nació en Holanda el 26 de enero de 1955, pero fue criado en Pasadena, California desde que tenía siete años, donde fue naturalizado ciudadano estadounidense

En 1972 formó el grupo Van Halen, junto a su herman Alex, el vocalista David Lee y el bajista Michael Anthony. Seis años después, la agrupación lanzó su primer álbum de estudio homónimo, que debutó en el top 20 de la lista de Billboard y alcanzó a vender más de 10 millones de copias en Estados Unidos, siendo certificado con Disco Diamante.

El grupo lanzó 12 álbumes, siendo A different kind of truth estrenado en febrero de 2012 el último, donde su hijo Wolfgang Van Halen se incorporó a la banda de manera profesional. La agrupación Van Halen fue introducida al Salón de la Fama del Rock and Rock en 2007

Eddie Van Halen es considerado como uno de los guitarristas más influyentes de la música. Popularizó el estilo tapping que consiste en tocar la guitarra presionando las cuerdas sobre el brazo del instrumento.