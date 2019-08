Muere Edward Lewis, el productor que desafió a Hollywood

El productor y guionista estadunidense Edward Lewis, quien trabajó en el filme Spartacus, desafió a Hollywood y recibió una nominación al Oscar por Missing, falleció a los 99 años.

Lewis, quien fue un asiduo colaborador de Kirk Douglas y John Frankenheimer, murió el pasado 27 de julio en su casa de Los Ángeles; sin embargo, fue hace unas horas que su hija Susan informó del deceso, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Además de acabar con la caza de brujas de Hollywood al contratar a Dalton Trumbo para el guion de Spartacus (1960), Lewis produjo Seven Days in May (1964), Grand Prix (1966) y Seconds (1966).

Lewis se casó en 1946 con Mildred y juntos colaboraron en la adaptación cinematográfica de The lovable cheat (1949), que supuso su primera producción.

Tras ser productor asociado de The admiral was a lady (1950), colaboró con la serie Schlitz Playhouse of Stars (1952), de la que produjo 20 episodios.

Fue en 1982 que presentó Missing, dirigida por Costa-Gravas, quien denunció las atrocidades de la dictadura militar de Pinochet, motivo por el cual esta película fue censurada en Chile. El filme fue reconocido con la Palma de Oro en Cannes y el Oscar a Mejor Guion Adaptado.

Con este proyecto, Edward y su esposa Mildred fueron nominados por la Academia como Mejor Película, así como al BAFTA.

The Last Sunset (1961), The fixer (1968), The Extraordinary Seaman (1969), The horsemen (1971), Executive action (1973) y Brothers (1977), también aparecen en su lista de producciones.

The river, protagonizada por Mel Gibson y Sissy Spacek, y Crackers, con Donald Sutherland y Sean Penn, ambas estrenadas en 1984, fueron los últimos trabajos que produjo.

Junto a su esposa también escribió los libros Heads you lose (2002) y Masquerade (2006), así como obras de teatro y musicales.