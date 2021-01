Muere Gerry Marsden, cantante que hiciera famoso el himno del Liverpool

Gerry Marsden, el cantante inglés que popularizó "You'll never walk alone" (Nunca caminarás solo), que se convirtió en el emblemático himno del club de fútbol del Liverpool, falleció este domingo a los 78 años, anunció la prensa británica.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Recibimos con gran tristeza la noticia de la muerte de Gerry Marsden.Las palabras de Gerry permanecerán grabadas para siempre en nuestra memoria", escribió el Liverpool FC en su cuenta de Twitter.

Gerry’s voice accompanied our biggest nights. His anthem bonded players, staff and fans around the world, helping create something truly special ❤️



You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/KE0tjClfqL — Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021

Gerry Marsden, nacido en Liverpool, era el líder del grupo Gerry And The Pacemakers en los años 1960 e hizo popular una versión de la canción "You'll Never Walk Alone", escrita inicialmente por los compositores estadounidenses Rogers y Hammerstein para la comedia musical "Carousel" en 1945.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing.



Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV — Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021

La versión de Gerry And The Pacemakers fue adoptada por los hinchas del Liverpool a partir de 1963 y se convirtió después en uno de los himnos más célebres del fútbol. Otros clubes como el Celtic de Glasgow, el Feyenoord o el Borussia Dortmund también optaron por él.

Gerry Marsden volvió a grabar la canción en abril de 2020 como homenaje al Servicio Nacional de Salud británico durante el inicio de la pandemia por coronavirus.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer