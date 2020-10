Muere hijo de Robert Redford a los 58 años por cáncer

James Redford, cineasta, activista e hijo del actor Robert Redford, falleció a los 58 años tras perder la batalla contra un cáncer.

La vocera del legendario actor, Cindi Berger, dijo a la AFP que el padre de 84 años estaba "de luto con su familia durante este difícil momento y pide privacidad".

"El dolor es inconmensurable con la pérdida de un hijo", añadió. "Jamie fue un hijo, un esposo y un padre cariñoso" y "su legado perdurará a través de sus hijos, el arte, el cine y su pasión por la conservación y el medio ambiente".

Foto: AFP

James Redford falleció el viernes pasado en su hogar en California, dijo su esposa Kyle Redford en una publicación en Twitter que acompañó con varias fotos familiares.

"Vivió una vida hermosa, impactante y fue amado por muchos. Será echado de menos", siguió. "Como su esposa de 32 años, estoy muy agradecida por los dos espectaculares hijos que criamos juntos"

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04 — kyle redford (@kyleredford) October 16, 2020

Kyle Redford dijo al diario Salt Lake Tribune que su esposo murió de un cáncer de las vías biliares, que fue descubierto en noviembre pasado y por el que esperaba un transplante de hígado.

El cineasta era un ferviente defensor del medio ambiente y muchos de sus proyectos se centraron en la sensibilización sobre el medio ambiente y la salud.

Junto a su padre creó el Redford Center en 2005, una organización sin fines de lucro dirigida a fomentar películas que centradas en el medio ambiente.

