Muere Jim Rodford, emblemático bajista de The Kinks y The Zombies

El músico británico Jim Rodford, bajista de The Kinks y The Zombies, falleció el sábado a los 76 años, según informaron miembros de su familia y amigos.

Fue el también músico Rod Argent el primero en informar del fallecimiento de su "querido primo y amigo de por vida", "al caerse por unas escaleras", y lo hizo en la página oficial del grupo "The Zombies" en Facebook y en su cuenta en la red social Twitter.

Argent, que destacó que Rodford era un "magnífico bajista" que dedicó a la música toda su vida, no facilitó más detalles de las circunstancias o lugar de la muerte.

Su compromiso fue absolutamente inquebrantable, y su lealtad y su energía increíbles ... Nuestra gratitud es indescriptible

continúo Argent en su sentido homenaje.

"Hasta el final, la vida de Jim, nacido en 1941, ha estado dedicada a la música", añadió Argent, y concluyó: ""Le vamos a echar increíblemente de menos. Descansa en paz y que Dios te bendiga querido amigo".

RIP Jim Rodford x pic.twitter.com/z63zj9ZkdN — The Zombies (@TheZombiesMusic) 20 de enero de 2018

El músico Dave Davies, uno de los miembros fundadores de The Kinks, también rindió en su cuenta de Twitter un sentido homenaje a su excolega, cuya "repentina pérdida" le ha dejado "devastado".

Estoy demasiado destrozado para expresarme con palabras. Es un shock, siempre pensé que Jim viviría para siempre

destacó Davies, al describir al mítico bajista como "gran amigo, gran músico, gran hombre" y "una parte integral" de The Kinks.

I’m devastated Jim’s sudden loss I’m too broken up to put words together it’s such a shock i always thought Jim would live forever in true rock and roll fashion - strange - great friend great musician great man - he was an integral part of theKinks later years RIP #JimRodford pic.twitter.com/rL5vAuuVwp — Dave Davies (@davedavieskinks) 20 de enero de 2018

Algunas celebridades más lamentaron el hecho:

RIP JIM RODFORD: Very sad today w the passing of #JimRodford. He played w several amazing groups including #Argent and @TheZombiesMusic. Always loved seeing him w @DaveDaviesKinks #RayDavies and @TheKinks, too. Thanks for all, Jim. Farewell from one of the kids in the back row. pic.twitter.com/eJpS7VkUAb — Lou Brutus (@LouBrutus) 20 de enero de 2018

JIm Rodford and I talking backstage about the good times on the road 17 years with the KinKs - told me it was best years of life!

" We had our good times pal, but nothing lasts forever" RIP my friend#TheKinKs #Argent #TheZombies #JimRodford #RayDavies #DaveDavies pic.twitter.com/4htvPSE9Ni — Frank Lima (@KinKsDanTheFan) 20 de enero de 2018

Jim Rodford fue el bajista de The Kinks durante 19 años, desde 1978 hasta que se disolvió la banda en 1996.

No obstante, la banda estuvo en activo de forma intermitente durante tres décadas, con actuaciones puntuales como la que tuvieron en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El legado de esta influyente banda británica, coetánea de The Who, The Animals, Rolling Stones o los Beatles, está compuesto por 23 discos de estudio, de "Kinks" (1964) a "Phobia" (1993).

En el 2004, Rodford se unió a The Zombies, un grupo musical con el que estuvo estrechamente asociado desde principios de la década de 1960, y permaneció como su bajista hasta su muerte.

También tocaba en las bandas The Swinging Blue Jeans y The Kast Off Kinks.

/amg