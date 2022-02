Muere Mark Lanegan, pionero del grunge y miembro de Screaming Trees

El famoso músico Mark William Lanegan reconocido por la banda Screaming Trees, falleció hoy a los 57 años.

Por medio de sus redes sociales, su equipo de prensa anunció el fallecimiento sin revelar las causas pero informó que había muerto en su casa de Killarney en Irlanda.

Además, pidieron a los medios de comunicación respetar la privacidad de sus familiares.

"Nuestro querido amigo Mark Lanegan falleció esta mañana en su casa en Killarney, Irlanda. El querido cantante, compositor, autor y músico, tenía 57 años y le sobrevive su esposa Shelley. No hay más información disponible en este momento. Pedimos Por favor respete la privacidad de la familia".

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy — mark lanegan (@marklanegan) February 22, 2022

Pionero del movimiento Grunge

Lanegan fue uno de los grandes pioneros del movimiento grunge, según la organización artística KEXP, su distintiva voz de barítono y sus letras oscuras impulsaron a los propios Screaming Trees de Seattle al estrellato de este género musical en los 90.

Su prolífica carrera la siguió en solitario, lanzando doce álbumes, el más reciente Straight Songs of Sorrow de 2020. Lanegan también era conocido por su trabajo con The Gutter Twins y Queens of the Stone Age, así como por sus álbumes colaborativos con Isobel Campbell, Duke Garwood y Skeleton Joe.

Lanegan fue generoso con su talento, prestó su voz a The Twilight Singers (un proyecto de su compañero de banda de Gutter Twins, Greg Dulli), los proyectos electrónicos del Reino Unido Soulsavers y UNKLE, Neko Case, Warpaint, Moby, Martina Topley-Bird y muchos otros.

También fue un autor consumado, lanzó I Am the Wolf: Lyrics & Writings en 2017, seguido de sus memorias Sing Backwards and Weep en 2020.

La organización lamentó su pérdida entristecido y aseguró que lo recordarán con cariño. Asimismo, invitó a su público a recordar sus sesiones de estudio, donde realizó varios proyectos