Muere Paul Ritter, actor de "Harry Potter" y "Chernobyl"

El actor inglés Paul Ritter, conocido por sus papeles en la película Harry Potter and the Half-Blood Prince" y la miniserie de HBO "Chernóbil", falleció este lunes a los 54 años a causa de un tumor cerebral, confirmó hoy su agente en un comunicado.

Ritter encarnó al mago Eldred Worple en el sexto filme de la saga de "Harry Potter", estrenado en 2009, y se puso en la piel de un asesor del Gobierno británico en la cinta de la franquicia de James Bond "Quantum of Solace", que llegó a la gran pantalla en 2008.

El actor también intervino en la serie de HBO "Chernóbil" y en decenas de producciones para televisión como "Vera", "Cold Feet", "No Offence" y la popular comedia británica "Friday Night Dinner", así como en la película de suspense "Inferno" y en una cuarentena de obras teatrales.

"Paul fue un actor excepcionalmente talentoso que interpretó una enorme variedad de papeles en el escenario y en la pantalla con una habilidad extraordinaria", aseguró en un comunicado el agente de Ritter, que lo describió como un hombre "tremendamente inteligente, amable y muy divertido".