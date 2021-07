Muere Robert Downey Sr, padre del actor de Iron Man

Robert Downey Sr, padre del actor que interpreta al superhéroe Iron man falleció este miércoles a los 85 años en Nueva York.

El cineasta, actor, productor y escritor era esposo de la autora de bestsellers Rosemary Rogers y padre del actor Robert Downey Jr. Rogers.

Downey Sr, quien participó como actor en las películas como Boogie Nights y To Live And Die in L.A., padecía la enfermedad de parkinson desde hace 5 años.

También formó parte de cintas como Underground y dirigió el clásico Putney Swope, obras que lo llevaron a la fama en Hollywood.

El cineasta fue un pionero de la escena cinematográfica experimental en la ciudad de Nueva York durante la década de 1960.

La noticia del famoso cineasta fue confirmada por su hijo Robert Downey Jr. a través de su cuenta de Instagram.

En su mensaje de despedida se lee:

“Anoche, papá falleció pacíficamente mientras dormía después de años de soportar los estragos del Parkinson ... era un verdadero cineasta inconformista y permaneció notablemente optimista en todo momento ... Según los cálculos de mi madrastra, ellos estuvieron felizmente casados por poco más de 2000 años. Rosemary Rogers-Downey, eres una santa y nuestros pensamientos y oraciones están contigo”.