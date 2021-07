Robert Downey Sr, padre del actor que unterpreta al superhéroe Iron man falleció este miércoles a los 85 años en Nueva York.

El cineasta, actor, productor y escritor era esposo de la autora de bestsellers Rosemary Rogers y padre del actor Robert Downey Jr. Rogers.

Downey Sr, quien participó como actor en las películas como Boogie Nights y To Live And Die in L.A., padecía la enfermedad de parkinson.