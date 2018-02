Muse revelará su nuevo sencillo tras Día de San Valentín

Han pasado cerca de tres años desde su último disco, Drones (2015). Y ya casi un año desde el single Dig down (2017), que es lo último que los fans de Muse han podido llevarse a la boca.



Mientras tanto, la banda se ha mantenido activa en directo, eso es verdad. Pero el tiempo pasa y ya hay ganas de nueva música, más aún sabiendo como sabemos que en 2017 estuvieron trabajando en el estudio.



Pues bien, tras semanas de especulaciones, ya lo tenemos. Se acaba la espera y el jueves 15 de febrero Muse regresa con un nuevo single titulado "Thought Contagion".

El grupo inglés lo ha confirmado en sus redes sociales sin dar más detalles, pero eso ya es suficiente para que sus millones de seguidores vivan ahora mismo con expectación desbordada.



No parece probable que Thought Contagion forme parte del próximo álbum de la banda, pues su líder Matt Bellamy ya dijo recientemente que planeaban lanzar sueltas al menos tres canciones tras Dig Down, como parte de una nueva forma de encarar su forma de actuar.



Mientras esperamos más información sobre el regreso de Muse, recordamos que volverán a salir de gira durante 2018, con fechas confirmadas tanto en América como en Europa (la más cercana a España, en Rock in Rio Lisboa el 23 de junio.

/afa