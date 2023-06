Nahuel Pennisi renace a través de la música

El cantante argentino Nahuel Pennisi presentará su álbum Renacer, en el que plasma mensajes de superación personal, amor, desamor, así como algunos temas que invitan a la reflexión para aportar un cambio social, en el concierto que ofrecerá el 28 de junio en el Foro del Tejedor.

“Este es un disco muy especial que saqué en pandemia, un momento difícil para todos, creo que también la palabra 'renacer' es un poco eso, lo que sucedió en pandemia y donde tuvimos que reinventarnos, personalmente tuve el nacimiento de mi hija en esa época, el cual lo sentí como un nuevo comenzar”, afirmó Pennisi en entrevista.

“El disco es un poco íntimo, hay canciones para mi madre, para la labor de la mujer en su día a día, algunas son dedicadas a los niños que viven en las calles o en situaciones difíciles, es un disco que reunió todas esas emociones”, agregó el músico.

Para Pennisi, su familia ha sido fuente de inspiración para la composición de distintas canciones, aunque ninguna de ellas está dirigida especialmente para sus hijos Mateo y Alma, de cuatro y un año de edad respectivamente, ya que, asegura, no encuentra las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos.

“Tanto Matu como Alma me han sacado cosas que nunca imaginé, cosas que tenía guardadas como emociones y valorar lo más sencillo”, dijo.

Estos momentos los vive satisfecho, se siente querido por amigos y colegas y agradece el cariño que todos le han brindado a lo largo de su carrera, incluso, a pesar de su discapacidad visual, el guitarrista de Buenos Aires se ha ido abriendo muchas puertas no sólo en su país sino en otras latitudes.

“En realidad cuando uno disfruta lo que hace, los miedos quedan atrás porque te vuelves mucho más fuerte por lo que pasas, por lo que haces, si por ahí uno sólo está pendiente de lo que otros digan es probable que no disfrutes mucho tu camino.

“Yo prefiero ir por el lado de disfrutar, que el público se dé cuenta de lo que hago es vivir el momento, alegrarme de lo que pase sobre el escenario. Me considero alguien genuino, honesto y desde ese lugar es mucho más fácil todo. Ese es el verdadero éxito, disfrutar lo que uno hace, no perseguir una meta económica o material”, expresó.

Finalmente, uno de sus más grandes retos para mantenerse vigente, dijo, es defender su propuesta frente a las corrientes actuales del urbano y los corridos tumbados.

“Claramente, hay un cambio muy grande generacional, sonoro, un cambio literario, de poesía, quizás los extremos son otros, el lenguaje también, pero tiene que estar a la altura, tratar de actualizar, mi espíritu va más desde el folclor argentino y latinoamericano a lo más pop y rock y en todo ese sonido uno tiene que buscar su propio lugar, trato de hacer algo que tenga que ver conmigo, no quisiera meterme detrás de modas que no me identifican”, finalizó.