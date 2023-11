Natalia Jiménez celebra su fortaleza tras 20 años de carrera

La celebración continúa. Luego de concretar su más grande sueño al llenar el Auditorio Nacional en solitario, ahora Natalia Jiménez lanza Antología, un nuevo álbum con el que continúa el festejo por sus 20 años de carrera.

Este trabajo refleja a una mujer mucho más madura, responsable, amante de las tierras y tradiciones mexicanas y también marca el inicio de una nueva etapa.

“Es una celebración de toda mi experiencia, estoy muy contenta de grabar nuevamente grandes canciones que se han convertido en éxitos y de poder hacer nuevas, inéditas para este material, que en definitiva representan un poco de lo que estoy haciendo ahora y lo que viene”, afirmó Jiménez en entrevista.

“En este tiempo he vivido muchas experiencias, retos y poco a poco he ido aprendiendo a resolverlos y salir airosa, he tenido la fortuna que cosas que me han pasado en la vida, las he podido solucionar, salir adelante y aprender, eso me ha vuelto una persona más fuerte, madura, con más experiencia”, agregó.

Su álbum ya se encuentra disponible en plataformas digitales, incluye su faceta en la agrupación La Quinta Estación con temas como “El Sol no regresa”, “Me muero”, “Algo más”, “Daría”, así como los sencillos nuevos “El pobre”, “Llevarte al cielo” y “Resucito”.

La española acaba de recibir dos reconocimientos, uno por su gira Antología y otro resaltando los logros de sus streams, el cual asciende a 2 mil 411 millones 815 mil 899 reproducciones digitales.

La cantante se presenta mañana y el sábado en Coco, Un Festival para Recordar, donde compartirá escenario con Los Ángeles Azules, Pedro Fernández y Eugenia León, entre otros.

Adrián Vázquez /El Sol de México

“A mí me encanta la celebración de Día de Muertos. Yo, desde que llegué a México hace 20 años, siempre he amado la manera que tienen de ver la muerte porque en otros países es como un evento muy dramático, triste y acá sigue siendo eso, pero también se le da otro enfoque, uno mucho más sabio.

“Para mí es una tradición preciosa y estoy contenta que me hayan invitado a este festival”, dijo.

Apoyo para Acapulco

También, la cantautora lamentó los estragos que dejó el huracán Otis en Acapulco, Guerrero; aseguró que está trabajando para ayudar a los mexicanos más vulnerables.

“Me gustaría recaudar en los conciertos, ver con quién nos podemos aliar, esperemos que sea con la Cruz Roja o alguna institución así, ya estamos en pláticas para ver cómo podemos echar una mano”, compartió.

La etapa que disfruta actualmente la cantante se debe no sólo a su buena racha laboral, también a la estabilidad de su vida personal, al poder convivir con su hija Alessandra, de 7 años de edad y quien ya puede viajar a México, luego de una larga batalla legal con el padre de la pequeña por la custodia.

“Tener una hija me ha dado un motivo para luchar y un objetivo que no tenía cuando era joven y no tenía a nadie a quien darle el ejemplo.

“Ya puede venir, sí, pero el papá no es así de que ya puede viajar y de buena onda me la haya dejado, tuve que llevarlo a la corte para que me dejara venir con mi hija a México y ha sido una auténtica pesadilla, no es que ahora sea muy bueno, no es un santo”, enfatizó.